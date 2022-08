Kommissionsmedlemmer trækker i land om tørklædeforbud

To kommissionsmedlemmer sår tvivl om forslaget om tørklædeforbud og vil diskutere det igen

Kommission for den glemte kvindekamp har selv foreslået at forbyde hovedtørklæde i grundskolen, men nu sår to af dens medlemmer tvivl om forslaget og vil diskutere det igen.

Det skriver DR.

De to kommissionsmedlemmer går dermed imod deres egen anbefaling om et nationalt forbud mod tørklæder i grundskolen.

Forslaget kom i sidste uge, og ifølge kommissionen skal det sikre, at færre muslimske piger føler sig tvunget af familie eller venner til at iføre sig et hovedtørklæde.

Fraråder det

I weekenden skrev et af kommissionens medlemmer, Kefa Abu Ras, på Facebook, at hun ikke kunne bakke op om anbefalingen.

I stedet opfordrer hun til, at man fraråder brugen af tørklæder i grundskolen fremfor at forbyde det.

Efter den melding har endnu et medlem af kommissionen meldt ud, at anbefalingen om tørklædeforbud skal genovervejes.

Den tidligere skoleleder på Rådmandsgade Skole på Nørrebro i København, Lise Egholm, mener nemlig også, at man kan godt se på anbefalingerne igen.

- I den her mediestorm tænker man sig lidt om. Det er klart. Og jeg er også påvirket af, at nogle af mine skolelederkolleger har udtalt skepsis overfor det, udtaler Lise Egholm til DR.

Ændrer i kommissionens anbefaling

Lise Egholm foreslår, at anbefalingen ikke gælder for alle elever.

I stedet skal kommissionens anbefaling om forbud af tørklæde kun gælde fra 0. til 7. klasse. Piger i 8. og 9. klasse skal derfor fritages.

Debatten om tørklæder har skabt stor debat, siden Kommissionen for den glemte kvindekamp i sidste uge kom med sin anbefaling om at forbyde tørklæder.

Flere kritikere mener, at anbefalingen ikke giver mening.

Lise Egholm fortæller til DR, at det efter den store debat vil være naturligt, at Kommissionen genovervejer forslaget.

Det på trods af, at det var en enig kommission, der i sidste uge satte punktum i deres anbefalinger.

Kommissionsformand Christina Krzyrosiak Hansen (S) understreger overfor DR, at der stadig er bred enighed i kommissionen, men at der fortsat kun er tale om forslag.