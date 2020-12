Kommunal luksustur: - Det er næsten ikke til at bære

Der bliver spinket og sparet i Gribskov Kommune, samtidig med at byrådet sendes på luksuriøse budgetseminarer. Og det bliver bemærket blandt borgerne i kommunen.

- Det er jo næsten ikke til at bære, siger Judith Henningsen, der er pensioneret og tidligere kommunalt ansat.

- Hvis de endelig vil bruge penge, så brug penge på alle de mennesker, der slider og slæber for kommunen, og lad dem i toppen blive på deres arbejde og ikke tage andre steder hen, siger hun.

Hun og hendes mand, Ole Henningsen, bor i Munkerup, der ligger i Gribskov Kommune, og de kan altså se deres skattekroner blive ødslet væk på byrådets dyre budgetseminarer, der blandt andet blev afholdt på et luksushotel på Bornholm.

Judith og Ole Henningsen har svært ved at se sammenhængen mellem kommunens besparelser og dens dyre budgetseminarer. Foto: Linda Johansen

Svineri med skattekroner

Både i 2018 og 2019 sendte 'Hammerslag'-borgmester Anders Gerner Frost sit byråd og embedsværk hele vejen til Aarhus og Bornholm for at afholde budgetseminarer. Seminarer, der førte til omfattende besparelser i kommunen og skattestigninger.

Det er kommet frem, efter Ekstra Bladet har fået aktindsigt i udgifterne fra seminarerne, at begge ture kostede omkring 160.000 kroner, at de blev afholdt på dyre strandhoteller, og at politikerne blev bespist med god mad og drikke.

- Man kan undre sig. Vi får jo ikke noget at vide om det, siger Ole Henningsen.

- Det handler også om at bevare borgernes tillid, hvis man kan, og det kan man jo ikke, hvis borgerne føler, man sviner med deres penge, siger han.

'Særdeles ubehageligt'

Også Jahn Gerner Svendsen, der bor i Ramløse lidt uden for Helsinge, er forarget over borgmesterens brug af skattekroner.

Jahn Gerner Svendsen giver borgmester Anders Gerner Frost en opsang. Foto: Linda Johansen

- Jeg synes, det er særdeles ubehageligt for borgerne, når jeg ser, hvad der foregår på rådhuset, og man så samtidig tager på sådan nogle ture.

- Det er et meget, meget mærkeligt signal at sende. Han burde faktisk være bedre. Og hvis jeg skal sige det ærligt, burde han koncentrere sig mere om at være køre kommunen som borgmester i stedet for at rende rundt og sælge huse og lege ejendomsmægler samtidig.

Borgmester Anders Gerner Frost vil ikke selv stille op til interview om kommunens budgetseminarer.

Her er spørgsmålene, borgmesteren ikke vil svare på Ekstra Bladet har henvendt sig til borgmester Anders Gerner Frost utallige gange med spørgsmål om kommunens dyre budgetseminarer. Men han vil ikke svare. Her er spørgsmålene, Ekstra Bladet har stillet borgmesteren. Synes borgmesteren, at det er økonomisk forsvarligt at afholde to budgetseminarer for omkring 160.000 kroner hver, når kommunen har økonomiske vanskeligheder og får særtilskud af staten?

Fem måneder inden turen til Bornholm henvender Brian Lyck fra DF sig til borgmesteren med bekymringer om udgifterne til budgetseminaret. Det slog borgmesteren hen og gik videre med planlægningen. Burde borgmesteren have lyttet til henvendelsen?

Er det strengt nødvendigt for jeres økonomisk pressede kommune, at I tager hele vejen til både Århus og Bornholm og bor på strandhoteller? Vis mere Luk

