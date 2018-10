Kommunalpolitiker om pludselig fyring: Jeg havde aldrig ansat ham

For en række medlemmer i Kommunalbestyrelsen på Bornholm kommer det ud af det blå, at Peter Loft er blevet fyret som kommunaldirektør. Men han passede ikke ind i den kasse, lyder det fra et medlem

Beslutningstagerne til fyringen af Peter Loft som kommunaldirektør på Bornholm vil ikke uddybe, hvorfor den tidligere departementschef er blevet fyret efter kun halvandet år som direktør på posten. Kun at udvalget, der har fyret ham, ønsker en anden profil.

Sådan lyder det fra borgmester Winni Grosbøll i en pressemeddelse.

Flere medlemmer i Kommunalbestyrelsen, som Ekstra Bladet har været i kontakt med, vidste intet om fyringen før de så det i medierne mandag formiddag.

Havde aldrig peget på ham

Blandt andet Kirsten Wendell (S), der sidder i Social- og Sundhedsudvalget.

- Jeg kender ikke den ordentlige grund, så det er svært at sige. Der kan jo være masser af grunde, men det er jo ikke noget man gør sådan lige pludselig.

Kirsten Wendell mener, at det er 'beklaget', og hun ønsker Peter Loft 'al mulig held og lykke', men understreger, at hun aldrig havde peget på ham, hvis hun i sin tid skulle havde været med til at ansætte ham.

- Jeg var meget uforstående over for det da han blev ansat. Hans kompetencer kunne jeg slet ikke få til at hænge sammen med at være kommunaldirektør. Det er noget helt, helt andet at komme til et kommunalt arbejde.

- Jeg kunne slet ikke forstå, at han var den profil, der blev valgt. Så det er ikke engang fair over for ham. Jeg synes ikke, han passede ind i den kasse han blev puttet ind i, lyder det fra Kirsten Wendell.

Super flink fyr

Torben Rønne-Larsen (DF), der sidder i Natur- og Miljøudvalget kender heller ikke årsagen til, at Peter Loft er blevet fyret. Men det ærgrer ham.

- Jeg synes bare, han er en super flink fyr. Meget behagelig og omgængelig, og han skabte den ro, som vi havde behov for.

- Så jeg undrer mig naturligvis over, at han er blevet fyret, men det er jo også fordi, jeg ikke har en dybere indsigt i, hvorfor han er blevet fyret, siger Torben Rønne Larsen.

Tre andre kommunalbestyrelsesmedlemmer, som Ekstra Bladet har været i kontakt med, har ikke ønsket at udtale sig om fyringen fordi de ikke kender detaljerne til begrundelsen.

Kontroversiel departementschef

Peter Loft var departementschef i Skatteministeriet indtil 2012.

I forbindelse med skattesagen, hvor skatteoplysninger om statsminister Helle Thornings mand, Stephen Kinnock, blev lækket til pressen, blev Loft hjemsendt.

Skattesagskommissionen konkluderede siden hen, at han nok havde været for tæt på behandlingen af sagen, men ikke havde begået noget strafbart.