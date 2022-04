Kommunalt druk-seminar: 230 genstande på få timer

På få timer indtog Fredensborg Byråd imponerende mængder alkohol. Ikke nok med, at de drak alkohol for 15.000 kroner på borgernes regning, så købte de genstande langt over det tilladte, siger ekspert

Da Fredensborg Byråd var på hotel i januar, blev der drukket godt igennem. På borgernes regning.

På blot få timer lykkedes det byrådsmedlemmerne at opbygge en alkoholregning på knap 15.000 kroner. I alt købte byråds-selskabet på 27 deltagere omkring 230 genstande, hvilket ifølge en ekspert er langt over det tilladte.

Men ikke et eneste byrådsmedlem vil over for Ekstra Bladet vedkende sig at have drukket otte-ni genstande pr. person.

Druk for 3720 kr./t.

Byrådet var afsted på introseminar på Frederiksdal Sinatur Hotel. Men selvom der var fagligt program lørdag formiddag, gav de den godt gas i hotellets bar og restaurant fredag aften.

Og det gik stærkt.

Udskænkningen stoppede nemlig allerede klokken 22.00 pga. coronarestriktioner.

Flere byrådsmedlemmer bekræfter over for Ekstra Bladet, at indtaget af alkohol startede allerede omkring kl. 18.00 med velkomstdrinks.

Det betyder, at Fredensborgs byrådsmedlemmer nåede at købe 230 genstande på blot ca. fire timer. Pris: 14.880 kroner, viser en aktindsigt, Ekstra Bladet har modtaget.

Med den fart fik selskabet fyret 3720 kroner af i timen.

Gennem aktindsigt i regningerne kan Ekstra Bladet afsløre, hvilke våde varer byrådsmedlemmerne indtog. Der blev ikke holdt igen. Det kan du læse mere mere om i Ekstra Bladet+ herunder.

Politikernes våde aften: Se druk-regningerne

Genstands-mystik breder sig

Ekstra Bladet har den seneste tid ihærdigt forsøgt at kortlægge, hvem der har drukket de flere hundrede genstande. Det er lykkedes at få svar fra 21 ud af de 27 byrådsmedlemmer, men ingen af dem har drukket i nærheden af gennemsnittet på otte-ni genstande. Faktisk har flere af dem slet ikke rørt alkoholen.

En drak ikke på grund af religion, en anden giver sin penicillinkur skylden, og en tredje skulle selv køre hjem.

Selv hvis politikerne drak af meget rummelige vinglas med plads til flere genstande ad gangen, er der udskænket mere end hundrede genstande, som ingen kan redegøre for.

Ekstra Bladet kan afsløre den hotelregning der løb op på 15.000 kroner på få timer. Den kan du se her.