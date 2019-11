Kommune fik fattighjælp: Vil fyre million af på ishockey-storskærm

Ishockeyfans i Rødovre får én på opleveren, når de skal se de lokale helte fra Rødovre Mighty Bulls danse henover isen i skøjtearenaen i fremtiden.

En ny kubeformet storskærm bestående af fire skærme, som der i al hast er blevet afsat én mio. kroner til, bliver finansieret af den ellers hårdt trængte Vestegnskommune. Det kan Ekstra Bladet afsløre.

Der var ellers lagt op til kedelige besparelser for særligt Rødovres ældre næste år.

Med alvorlige miner gik Rødovre kommunes borgmester, Erik Nielsen (S), og resten af byrådet til budgetforhandlinger 18. september. Det var sparetid for kommunen, der ellers har haft råd til at sende byrådspolitikere på dyre Islands-laguneture og til at flytte og 'vække en sten til live' for 800.000. Sidstnævnte kommer netop - i Rødovre-politikernes optik - til at pryde ankomsten til skøjtehallen.

Nødhjælp

Konklusionerne i det oprindelige budgetforslag var hård kost for bl.a. kommunens plejekrævende ældre: De måtte se frem til halvt så meget tid i hjemmehjælp på den såkaldte klippekortsordning, mens udgifterne til aktivitetsmidler på plejehjem også skulle sables med det halve.

Men 7. oktober var der nødhjælp fra Indenrigsministeriet. Rødovre kommune fik 20 mio. kroner i særtilskud til særligt økonomisk trængte hovedstadskommuner fra en hovedstadspulje under indenrigsminister Astrid Krag (S). Puljen finansieres af kommunerne selv, og Rødovre har betalt fire mio. til puljen og har altså derfor netto fået 16 mio.

Det placerer Rødovre blandt de kommuner, der bad om og fik allermest i 'fattighjælp' fra indenrigsministeren.

Efterfølgende er mange af besparelserne med et trylleslag forsvundet.

Af det reviderede budgetudkast, som blev fremlagt 30. oktober og forventes vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet tirsdag aften kan man se, at kommunen har haft travlt med at annullere de mange upopulære besparelser på blandt andet ældreområdet.

Og der var også pludselig luft i budgettet til kræs for Rødovre Skøjte Arena.

Rødovre kommune har nemlig i det samme reviderede budgetudkast valgt at lægge op til en straksbevilling på en ekstra million til fire storskærme i Rødovre Skøjte Arena, som skal samles til en kube. Formentlig efter samme model set i amerikanske sportsarenaer.



Dermed stiger bevillingen til Rødovre skøjtehal med et vingeslag fra 3,3 til hele 4,3 mio. i 2020.

De 3,3 mio. er afsat til nye bander, som kommunen også bekoster.

Kommunen: Det er en anden kasse

Ekstra Bladet har forsøgt at spørge Rødovres bykonge gennem 25 år, borgmester Erik Nielsen (S), hvorfor kommunen pludselig afsætter én mio. ekstra til en luksusudgave af en storskærm i Rødovre Skøjtehal få dage efter særbevillingen af støttemidler til den trængte kommune blev offentliggjort.

Borgmesteren ønsker ikke at stille op til interview. Men i et svar til Ekstra Bladet, skriver kommunens pressemedarbejder, Rasmus Lynghøj, at pengene til storskærms-ekstravaganzaen trods timingen ikke har noget med fattighjælpen fra hovedstadspuljen at gøre:

'De 3,3 mio.kr. vedrører banderne. Da sagen skal i udbud, er der en usikkerhed om, hvorvidt beløbet rækker. Derfor er der afsat yderligere et beløb, så der samtidigt kan opsættes en ny digital tavle til formidling af tid og resultater', skriver pressemedarbejderen.

Han henviser til, at Rødovre har valgt at anskue særbevillingen som afsat til forbedringer på skoleområdet.

'Partierne bag budgetaftalen i Rødovre Kommune har valgt at anvende disse ekstramidler til finansiering af renoveringer på skoler i henhold til skolehandlingsplanen. I alt bliver der anvendt knap 19 mio.kr. på skolehandlingsplanen i 2020.'

Rødovre kommune forklarer, at pengene er afsat som straksbevilling, fordi 'der er tale om en relativt simpel anlægssag, hvor der ikke er meget at forholde sig til politisk. En straksbevilling indebærer jo, at projektet kan startes op, så snart budgetåret er startet, uden at det skal fremlægges til en ny politisk behandling.'





Ekstra Bladet har de seneste uger afdækket Rødovre kommunes brug af skattekroner. Vestegnskommunen har en hårdt plaget økonomi, hvilket blandt andet gør, at den har fået bevilget 20 mio. ekstra kroner fra den såkaldte Hovedstadspulje næste år.

Dermed er den en af ni hovedstadskommuner og i alt 31 danske kommuner, der har så ondt i økonomien, at der må ekstra midler til hjælps.

– Vi hjælper de kommuner, som har de største udfordringer, for eksempel fordi de får flere børn og ældre, eller skatteindtægterne er lave, udtalte indenrigsminister Astrid Krag (S), da pengene blev delt ud.

Alligevel har Ekstra Bladet kunne fortælle om Rødovre kultur- og fritidsudvalgs tur til Island, hvor de bl.a. var i Den Blå Lagune til et arrangement, der kostede 1700 pr. næse.

Byrådspolitikerne og de medrejsende embedsmænd brugte også i gennemsnit mere end 1100 kroner om dagen alene på frokost, aftensmad og drikkevarer på turen.

Senest har Ekstra Bladet kunnet fortælle, hvordan et sten-kunstværk skal flyttes 230 meter, så det kan pryde forområdet ved Rødovre Skøjte Arena, hvor borgmester Erik Nielsen selv slog sine folder som habil ishockeymålmand i 70'erne og 80'erne. Pris for flytning og genopførsel af stenen: 800.000.