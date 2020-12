Kommune med én smittet lukkes ned: Vi piber ikke, men ...

Kommuner uden smitte bliver lige så hårdt ramt af nedlukningen som kommuner med høj smitte. Det piber de ikke over - men de håber, at regeringen ikke laver rejserestriktioner i julen

Fra onsdag klokken 16 bliver landets sidste 29 åbne kommuner omfattet af den delvise nedlukning, der rammer restauranter, idrætsliv og uddannelser.

Det betyder, at kommuner med ingen eller meget lille smitte bliver ramt lige så hårdt af restriktioner som kommuner med høj smitte.

På Ærø har de for eksempel nul nye smittede den seneste uge, mens Vesthimmerland med omkring 36.700 indbyggere har i alt 16 nye smittede den seneste uge.

Kommuner med lavest antal smittede den seneste uge 1. Ærø: 0 smittede (incidens 0) 2. Vesthimmerland: 16 smittede (incidens 43,7) 3. Lemvig: 9 smittede (incidens 45,7) 4. Billund: 13 smittede (incidens 48,9) 5. Læsø: 1 smittet (incidens 55,9) Kilde: Statens Serum Institut. Incidens er målt pr. 100.000 indbyggere

Tre borgmestre, som Ekstra Bladet har talt med onsdag morgen, piber ikke over at blive omfattet af nedlukningen. Tværtimod.

De er dog enige om et stort 'men': Der skal ikke komme rejserestriktioner mellem kommuner eller regioner i julen.

Vesthimmerlands Kommune: 'Kom hjem og få en lærestreg'

Borgmester i Vesthimmerlands Kommune Per Bach Laursen (V). Arkivfoto: Venstre/Pressefoto

Vesthimmerlands Kommune ligger absolut i bund, når det kommer til coronasmitten i Danmark. Alligevel accepterer borgmesteren, at kommunen nu også omfattes af nedlukningen.

- Vi skal nok bidrage til at få smitten ned igen, selvom vi ikke selv er ramt. Det har vi været tidligere, så vi ved, at det kan svinge op og ned ret hurtigt. Så vi er med på, at vi tager en national nedlukning og støtter hinanden, og der bidrager vi gerne endnu en gang, siger Per Bach Laursen (V), borgmester i Vesthimmerlands Kommune.

Han håber bare ikke, at nedlukningen kommer så vidt, at der kommer geografiske afgrænsninger på julen.

- Det har vi prøvet tidligere, da Nordjylland lukkede ned, og det er fuldstændig uholdbart for det danske samfund. Der er intet, der fungerer, og konsekvenserne er større end de resultater, man opnår, siger Per Bach Laursen.

- Så hvis man gerne vil hjem til kommunen og holde jul, så er man velkommen?

- Ja, der er mange familier i Nordjylland, der har familie i København. Selvfølgelig vil de også gerne hjem til jul, og ved du hvad, de skal være velkomne. Vi har så god erfaring med at holde smitten nede, så måske de unge mennesker skal hjem til Nordjylland og lære, hvordan man opfører sig, siger borgmesteren med et grin.

Én smittet på tre uger i Læsø Kommune: Vi piber ikke

Borgmester i Læsø Kommune Karsten Nielsen (DF). Arkivfoto: Hans Ravn

I Læsø Kommune har der ifølge borgmester Karsten Nielsen (DF) været blot ét enkelt smittetilfælde på tre uger.

Også han accepterer, at kommunen alligevel rammes hårdt i kampen for at få landets samlede smittetryk til at falde.

- Selvfølgelig er det træls, for det bliver pissekedeligt herovre for at sige det ligeud. Der kommer ingen og besøger os, og vores forretninger lider under det. Men vi går helhjertede ind i det her, så vi piber ikke, siger Karsten Nielsen.

Ligesom borgmesteren i Vesthimmerlands Kommune er han spændt på julen.

- Jeg kan ikke snakke for de 1800 andre herovre, men personligt er jeg tryg ved, at mine familiemedlemmer kommer hjem til jul og nytår på Læsø. Jeg forudsætter, at de vil overholde restriktionerne, siger han.

Karsten Nielsen forklarer, at der for eksempel i juli måned var tusindvis af turister på øen, men at det ikke fik smitten til at stige.

- Hvis vi kan undgå smitte der, så kan vi også nu. Så folk er velkomne, hvis de er ansvarlige. Hvis de måske lige tager en quicktest, inden de starter bilen i Vanløse, og så husker masser af masker og sprit, så tænker jeg, at det nok skal gå, siger han og fortsætter:

- Men man skal nok lige have en ostemad med i baglommen på færgen, for bistroen er jo nødt til at lukke. Så det skal man huske, siger borgmesteren med et grin.

Billunds borgmester: Et spørgsmål om tid

Ib Kristensen (V), borgmester i Billund Kommune. Foto: Kasper Palsnov/Ritzau Scanpix

I Billund Kommune har de haft 13 smittede de seneste syv dage og er dermed den fjerde mindst ramte kommune i landet.

Men det tror borgmester Ib Kristensen (V) ikke vil vare ved.

- Dem rundt om os har højere smittetal, så det er kun et spørgsmål om tid, så stiger det også hos os. Så jeg synes egentlig, det er helt okay, at vi også bliver lukket ned, siger han.

Også i Billund Kommune er julerejsende velkomne, og borgmesteren håber ikke, at Storebæltsbroen for eksempel bliver lukket ned.

- Julen betyder rigtig meget for mange, så så længe folk tænker sig rigtig godt om og overholder restriktionerne, så er de velkomne. Julefrokosterne håber jeg dog, at folk vil droppe, for det er en anden slags arrangement, hvor der tit er snaps involveret, og så går det galt, siger Ib Kristensen.