Kommune om masse-nedrivninger: Sandt, men forældede oplysninger

1000 boliger skal rives ned, og mellem 2500 og 3000 mennesker mister deres hjem, når ghettoen Vollsmose skal rives ned.

Ekstra Bladet kunne onsdag dokumentere, hvilke boliger fra bydelen der har været inde i kommunens overvejelser for nedrivning. Det har vi gjort for at give et billede af omfanget af nedrivninger - og de tvangsflytninger af beboere, som må følge i kølvandet på det.

- Hvis den plan holder, ser det godt nok voldsomt ud. Det er helt vildt meget, der skal rives ned. Det er vildere, end nogen kunne have forestillet sig, lyder det fra beboerrepræsentant i Vollsmoses bestyrelse, Thomas Skov Jensen, der bor i Lærkeparken.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Thomas Skov Jensen, 39, bor i Lærkeparken og sidder i Vollsmoses bestyrelse som beboerrepræsentant. Han er rystet over omfanget af nedrivninger. Foto: Stine Tidsvilde.

Udkastet til planen såvel som den endelige plan er endnu ikke offentliggjort, beboerne i Vollsmose har ikke haft kendskab til kommunens planer, og planen er ikke endeligt vedtaget.

Arbejdes med planen

Hverken borgmester Peter Rahbæk Juel (S), eller den ansvarlige chef for strategi og transformation i kommunen, Michael Bruhn Frederiksen, har været til at få i tale om planerne.

- Der arbejdes med planen helt frem til beboermøderne i starten af maj, hvor vi fremlægger det endelige udkast til en plan. I den periode kan der komme ændringer i planen, lød det fra Michael Bruhn Frederiksen, der derudover ikke havde nogle kommentarer.

Her kan du se det omtalte udkast til nedrivningerne:

(De røde felter markerer de bygninger, der ifølge den plan fra Odense kommune, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, skal rives ned. Hårdest går det tilsyneladende ud over Bøgeparken, hvor stort set alle bygninger forsvinder. Også butikstorvet Vollsmose Torv er ifølge planen jævnet med jorden, når nedrivningsprojektet er slut i senest 2030. Grafik: Mikkel Jensen.)

Se også: Ekspert i byudvikling: Et eksperiment i den helt store skala

Forældet eksemplar

Onsdag aften udsendte kommunen dog en pressemeddelelse, hvori de erkender, at 1000 boliger i Vollsmose skal rives ned, men kalder Ekstra Bladets version af planen for 'forældet'.

- Det er tydeligt, at der er tale om et forældet eksemplar (af nedrivningsplanen, red.), som løbende er blevet revideret, og som der fortsat arbejdes på.

- De bygninger, der derfor anføres som dem, der skal rives ned, er ikke de rigtige bygninger. Det er korrekt, at der skal rives cirka 1000 boliger ned. Men det er ikke besluttet, hvilke boliger der bliver tale om endnu, står der i pressemeddelelsen.

Møgærgerlig

I pressemeddelelsen udtaler Michael Bruhn Frederiksen:

- Jeg er selvfølgelig møgærgerlig over det her. Ekstra Bladets historie kommer desværre til at skabe en masse usikkerhed for mange mennesker, hvis bolig ikke bliver berørt.

Af samme årsag har Ekstra Bladet gentagne gange over flere uger forsøgt at få Odense kommune til at stille op til interview omkring knusningen af bydelen Vollsmose. Det har dog ikke været muligt.

Heller ikke efter pressemeddelelsens udsendelse har det været muligt at få en kommentar fra Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel.

Det endelige udkast til udviklingsplanen for Vollsmose vil blive fremlagt for områdets beboere på møder den 7 maj 2019.