Kommune sletter sms'er: 'Politiet vil antagelig kunne få adgang'

Sms'er mellem skandaleborgmester Jacob Bjerregaard (S) og eks-kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe i Fredericia gemmes ikke.

Relationen mellem den tidligere kommunale magtduo er ellers genstand for politiets efterforskning, men kommunen har ikke sikret sig sms'er fra arbejdstelefoner.

Det oplyser Fredericia Kommune i et svar til Ekstra Bladet, hvor det også fremgår, at politiet måske kan få adgang.

'Fredericia Kommune er ikke i besiddelse af SMS-korrespondance mellem kommunaldirektøren og Jacob Bjerregaard,' skriver kommunen i et svar til Ekstra Bladet, hvor it-chef Per Toftdahl uddyber:

'Politiet vil antagelig kunne få adgang til SMS’er gennem Telenor,' skriver it-chefen.

Advokatundersøgelsen - der satte fokus på et muligt inhabilt forhold - slår også fast, at politiet kan - efter rettens godkendelse - indhente sms-oplysninger fra teleoperatører.

Kan være strafbart

Korrespondancerne kunne ellers være med til at kaste lys over relationen, som nu efterforskes af Sydøstjyllands Politi for at være for tæt.

Manglende orientering om inhabile relationer kan nemlig være strafbart, og et for tæt forhold kan få vidtrækkende konsekvenser for kommunale beslutninger gennem flere år.

Kommunen har heller ikke adgang til en eventuel korrespondance på Facebook Messenger mellem eks-borgmester Jacob Bjerregaard (S) og kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe, oplyser Fredericia Kommune.

Købte udstyr af kommunen

Eks-borgmester Jacob Bjerregaard har valgt at købe udstyr af kommunen i stedet for at aflevere det. Indholdet er derfor væk på telefonen.

'Det er blevet slettes i forbindelse med hans fremmøde i Helpdesk den 3. februar, hvor Jacob Bjerregaard kom ind i Helpdesk og udstyret blev renset,' skriver it-chefen.

'Der tages backup af mail og OneDrive. Telefon bliver der ikke taget backup af,' lyder det.

Ikke adgang til sms'er

Når det kommer til kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broes sms'er, har kommunen heller ikke kendskab til indholdet på arbejdstelefonen.

'Jeg har ikke kendskab til at vi har fået kommunaldirektørens udstyr ind i IT afdelingen. Vi har en backup af mails og OneDrive. Der laves ikke backup af SMS’er og vi har ikke adgang til SMS’er,' skriver it-chefen Per Toftdahl.

'Ved en aflevering laver vi ikke kontrol af udstyret, det slettes udelukkende. Vi laver ikke kontrol af SMS’er,' skriver han.

Jacob Bjerregaard og Annemarie Zacho-Broe har begge afvist, at de skulle have haft et intimt forhold.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Sydøstjyllands Politi har indledt en efterforskning af de skandaløse forhold i relation til Fredericia Kommune oven på Ekstra Bladets afsløringer af tidligere borgmester Jacob Bjerregaards sager om mulig særbehandling.

Sydøstjyllands Politi skriver i en pressemeddelelse, at de vil efterforske, om der måtte være begået strafbare forhold i relation til de hændelser og handlinger, som anmeldelser fra en borger vedrører.

Efter Ekstra Bladet gik ind i sagen om Fredericia kommune er både borgmester Jacob Bjerregaard, kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe og økonomi- og personalechef Tommy Abildgaard fortid i deres jobs i kommunen.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Tommy Abildgaard. Foto: Ritzau Scanpix

Anmeldelserne, som politiet nu vil efterforske, vedrører tre forskellige forhold, idet Jacob Bjerregaard (S) er anmeldt for muligt misbrug af offentligt hverv, i forbindelse med at han og hans hustru i 2016 købte en byggegrund af Fredericia Kommune.

Derudover skal politiet ifølge pressemeddelelsen se på mulig overtrædelse af kommunalstyrelsesloven og straffelovens paragraf 157, der går på inhabilitet. Anmeldelserne er rettet mod nævnte tidligere borgmester og den nu tidligere kommunaldirektør.

Endelig er der indgivet anmeldelse, der vedrører 'læk' af den nævnte advokatundersøgelse, der angiveligt skulle være fortrolig.