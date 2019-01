Kommune vil forbyde valgkamp i offentlige institutioner

Der bliver ingen billeder fra Halsnæs Kommune af smilende statsministerkandidater på knæ mellem børnehavebørn eller folketingskandidater i forstående snak med ældre på plejehjem, når valgkampene til folketings- og Europa-Parlamentsvalg går ind i de sidste tre uger.

Kommunen skal i dag tage stilling til et nyt sæt retningslinjer for valgkamp på kommunale institutioner og lægger op til, at der bliver politisk spærretid i valgkampens afslutning. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Den sidste del af en valgkamp er intensiv, og der er mange kandidater, som ønsker at profilere sig, men det skal ikke ske på bekostning af medarbejdere eller brugere på de kommunale institutioner, siger Steffen Jensen (S), borgmester i Halsnæs Kommune.

Men selvom Halsnæs Kommunes intentioner er gode, så er retningslinjerne problematiske. Det mener Roger Buch, chefforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Århus og ekspert i kommunalpolitik, partier og valg.

- Der er gode intentioner i at beskytte medarbejderne i en valgkamp, men det er problematisk, når det sker ved at indskrænke både ytringsfrihed og mødefrihed. Så går man ind og piller ved noget fundamentalt og principielt ved et demokrati. Spørgsmålet er, om man overhoved kan forbyde besøg fra folketingspolitikere, siger Roger Buch.

I november sidste år afgjorde Ankestyrelsen, at man ikke kan forhindre siddende kommunalbestyrelsesmedlemmer i at besøge kommunale institutioner op til et valg. Afgørelsen nævner intet om folketingspolitikere.