Kommunekassen bløder – men byrådet tager på luksushotel

Ingen kvaler: Borgerne må punge ud, når byrådet i Guldborgsund om få uger skal til at finde besparelser for 100 millioner kroner. Politikerne har nemlig sat sig for at tage på firestjernet hotel i Rostock for at svinge sparekniven

En overfart med Scandlines, overnatning på firestjernet hotel og dertilhørende forplejning.

Mindre kan ikke gøre det, når politikerne i en af landets fattigste kommuner, Guldborgsund, slut på måneden mødes til deres årlige budgetseminar.

Helt konkret er planen, at kommunens 29 byrådsmedlemmer, tre mand store direktion, foruden tre administrative medarbejdere, fra 29. til 30. august tjekker ind på det luksuriøse Radisson Blu i den tyske havneby Rostock for at diskutere, hvordan hullerne i den styrtblødende kommunekasse skal lappes.

Når byrådet i slutningen af måneden tjekker ind på Radisson for at finde besparelser for 100 mio. kr., får de både adgang til sauna, spa, fitness og tagbar med udsigt over vandet. Foto: Radisson Blu

Seminaret forventes at koste kommunens borgere 156.000 kroner, og det er, mener den socialdemokratiske borgmester, Simon Hansen, givet godt ud.

- Vi skal være sammen i to intensive dage for at diskutere budgettet. Jeg tror, det kommer til at gavne kommunen på sigt, siger han.

En svær mission

Det er da heller ikke en let opgave, de lokale politikere nu føler sig kaldet til at drage til broderlandet mod syd for at løse.

Guldborgsund Kommune har i årevis kæmpet med blodrøde tal på bundlinjen og har de senere år således været modtager af det særlige tilskud fra Folketingets pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner.

I år ser det ingenlunde anderledes ud, og netop derfor giver det ifølge borgmesteren også god mening, at de lokale politikere lader sig indlogere langt væk hjemmefra på den anden side af Østersøen:

- Vi står nu i en situation, hvor vi skal ud og finde i omegnen af 100 millioner kroner til næste års budget. Så vi har vurderet, at vi skal bruge mere end en dag på det. Derfor mødes vi i to dage for at drøfte budgettet igennem.

- Jeg synes på ingen måde, at beløbet, vi giver for at tage afsted, er ekstravagant, siger han.

'De kan vel nok sagtens'

Den opfattelse deler skatteborgerne i gågaden i kommunes største by, Nykøbing Falster, dog langt fra.

Her mener samtlige personer, Ekstra Bladet har talt med, netop, at byrådet ødsler med midlerne, når de vælger at bruge 156.000 kroner på et hotelophold til dem selv.

- De kan vel nok sagtens, lyder reaktionen fra Hanne Brædder.

Turen til Rostock indbefatter, foruden kommunens 29 byrådsmedlemmer, også tre direktører og tre administrative medarbejdere. Foto: Guldborgsund Kommune

Af den kommunale administrations katalog med forslag til besparelser fremgår det, at særligt ældreområdet risikerer markante forringelser.

Blandt andet risikerer man at måtte sløjfe alle aktiviteter på de kommunale plejehjem, og tre plejehjem risikerer sågar at lukke helt.

Det er især noget, der får følelserne i spil hos de lokale.

Borgerne betaler regningen, når byrådet i Guldborgsund om få uger skal til at finde besparelser for 100 millioner kroner. Politikerne har nemlig sat sig for at tage på firestjernet hotel i Rostock for at svinge sparekniven. Ekstra Bladet møder borgere i Nykøbing Falster, der kalder det rystende

- De har allerede meldt ud, at de i yderste konsekvens risikerer at skulle lukke plejehjem, og det er bare ikke orden. Hver en krone, skal vendes, og der bør politikerne om nogen gå foran med det gode eksempel, siger Gert Mortensen, der bakkes op af Hanne Brædder:

- Jeg er selv en ældre skatteborger, og man sparer på alt til de ældre. Man sparer på plejehjemmene, man sparer på rengøringen, og der går længere og længere imellem, at de kan få et bad. Derfor synes jeg også, det er et meget mærkeligt signal at sende ud i æteren, siger hun.

- Jeg synes, det lyder rystende. Det er ikke at udvise respekt over for borgerne, tilføjer Birgitte Palle.

Ser ingen problemer

Tilbage på borgmesterkontoret står Simon Hansen dog fast på vigtigheden af, at politikernes diskussion om, hvilke kommunale kerneopgaver, der skal have en rundbarbering, foregår på en af Radisson-kædens tyske fillialer.

Men det kunne I vel ligeså godt have de snakke i – lad os bare sige – kommunens egne lokaler. Hvorfor er det, I ligefrem finder det nødvendigt at tage på hotel i et andet land?

- Det kan man jo altid argumentere for, at man kunne have gjort. Rostock er vores venskabsby, og derfor er det helt naturligt for os også at lægge arrangementerne dernede. Det ser jeg ikke, at der er nogen problemer i.

Men man kunne jo afsøge, hvilke muligheder, der var for at gøre det så billigt som muligt?

- Vi kunne have siddet ude i byrådssalen og holdt arrangementet. Det anerkender jeg, at det kunne vi have gjort, og jeg forstår også godt, hvis der er borgere, der tænker: Hvorfor gør I ikke bare det? Men jeg mener, det er vigtigt, at vi som byråd får mulighed for at være intensivt sammen.

... Hvilket I ligeså godt kunne have været alle mulige andre steder end lige på et hotel i Rostock?

- Ja, vi kunne have gjort det alle mulige andre steder. Det har du fuldstændig ret i.