Kommunen reagerede prompte – men ikke over for egen chef

Hørsholm Kommune har trods adskillige klager ikke 'prioriteret' at føre tilsyn på politikers grund i to år. Da naboer i efteråret 2019 klagede over en menig borgers byggeri, var kommunen derimod opsigtsvækkende hurtigt ude med løftede pegefingre

Karsten Eckert fik sig dét, han selv betegner som en ubehagelig overraskelse, da han i efteråret 2019 gik og forhøjede en del af taget på sit hus i Rungsted.

- For lige pludselig så kommer de – to mand høj – fra kommunens byggeafdeling og siger, at de gerne vil vide noget mere om, hvad det er, jeg går og laver på mit hus, siger han.

Det pludselige tilsynsbesøg skyldtes, at Karstens genbo og nabo havde klaget til kommunen, fordi de blandt andet frygtede, at Karstens tagforhøjning kunne give mulighed for, at han kunne have beboelse på loftet.

- Og det var faktisk ret ubehageligt, for tilsynsfolkene var virkelig på tæerne, da de mødte op. De spurgte meget nøje ind til tingene, og efterfølgende modtager jeg også en skrivelse, hvor der virkelig bliver gået til biddet, og hvor jeg bliver bedt om at dokumentere en række ting, siger Karsten Eckert.

Kommunens tilsynsfolk forlod Karsten Eckerts adresse, og konklusionen blev i sidste instans, at Karsten ikke havde gjort noget forkert.

Karsten Eckardts naboer klagede over hans byggeri en måned inden, at borgere første gang indgav en officiel klage over byggeri på planudvalgsformand Jan H. Klits grund. Kommunen førte ekstremt hurtigt tilsyn på Karstens grund, mens kommunen endnu ikke har fundet anledning til at besigtige politikerens.

Førte tilsyn fredag – modtog klagen dagen efter

Karsten Eckert havde egentlig ikke skænket tilsynet fra kommunen yderligere tanker, før Ekstra Bladet bragte historien om, at Hørsholm Kommune ifølge forvaltningsdirektør Ole Stilling i to år 'ikke har prioriteret' at føre tilsyn hjemme hos Jan H. Klit, der er formand for kommunens eget bygge- og boligansvarlige udvalg.

Det til trods for, at borgere gentagne gange gennem de to år har klaget til både forvaltningen og borgmesteren, fordi Jan H. Klit dokumentérbart har bebygget sin grund betydeligt mere, end reglerne foreskriver, og fordi han ifølge en række kilder i årevis har brugt sin garage til beboelse.

Karsten Eckert gennemgik efter at have læst Ekstra Bladets historie dokumentationen fra sin egen tilsynssag. Og da var der især én ting, der fik ham til at spærre øjnene op:

- Det helt absurde er, at kommunen faktisk fører tilsyn på min grund dagen før, de overhovedet har modtaget den skriftlige klage fra mine naboer. Hvordan dét lige hænger sammen, ved vel kun kommunen. Men det gør det da ikke mindre mistænkeligt, at de så ikke lige har prioriteret Jan Klits sag i to år, siger han.

Konservativ politichef i garagefup

- Virker lidt skævt, ik'?

Som Ekstra Bladet i sidste uge kunne fortælle, så informerede Hørsholm Kommune allerede i forbindelse med den første klage vedrørende bygningsfup på Jan H. Klits grund udvalgsformanden om, at man ville komme og føre tilsyn.

Et tilsyn, der altså fortsat ikke er blevet foretaget.

Karsten Eckert er ganske overbevist om, at han ikke blev advaret om, at byggesagsbehandlerne ville komme og besigtige hans tagprojekt.

- Det hele virker lidt skævt, ik’? De har jo tydeligvis været meget forsømmende med hensyn til tilsynet på Jan Klits grund, men hos mig kunne de åbenbart føre kontrol allerede inden, de havde fået en klage. Det virker jo småkorrupt, at nogen på den måde kan slippe afsted med noget, andre ikke kan, siger Karsten Eckert, der tilføjer:

- Men han er jo selvfølgelig også politisk chef for den afdeling, der blandt andet skal komme ud og kontrollere, hvad det er, han bruger den 'garage' til.

