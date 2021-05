Kommuner i alarm: Afviser at hæve smittegrænse

Flere borgmestre og sundhedsordfører i blå blok vil have ændret på reglerne for lokale nedlukninger, men det afviser Socialdemokratiet

Flere steder i landet kan man med lokale nedlukninger risikere at ende i en situation, hvor man skal leve med omfattende restriktioner, mens resten af landet åbner mere og mere.

Senest gennemgik Hørsholm Kommune en større nedlukning efter kommunen ramte et incidenstal på over 250.

I kølvandet på nedlukningen skrev byens borgmester, Morten Slotved (K) blandt andet i Jyllands-Posten, at 'den automatiske nedlukning virker på mig som autopilot uden omtanke'.

Ordningen møder også utilfredshed fra Helsingørs borgmester, Benedikte Kiær (K), som frygter at ende i en lignende situation.

- Enten hæver man grænsen for nedlukning eller også giver man de unge ét stik, siger hun til sn.dk

Hvornår og hvordan skal en kommune lukke ned? Hvornår skal en kommune lukke ned? En kommune lukker ned, når der over en uge har været målt over 250 smittede per 100.000 borgere i kommunen. Tallet skal dog være testjusteret, så man tager højde for det faktum, at de kommuner, der tester mere, også finder flere tilfælde. Det testjusterede tal findes efter Statens Serum Instituts model. Hvad skal lukke? Når incidensgrænsen for en kommune overskrides lukker følgende: Uddannelse: Grundskoler, SFO'er, klubtilbud, ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner og videregående uddannelser lukkes Erhvervsliv: Liberale serviceerhverv, serveringssteder, storcentre og indkøbscentre, udvalgsvarebutikker, forlystelsesparker mv. samt stormagasiner, arkader og basarer lukkes Fritidsaktiviteter: Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, og lokaler, hvor der udøves-, idræts-, fritids-, og foreningsaktiviteter Kilder: Sundhedsministeriet, Statens Serum Institut Vis mere Vis mindre

- Ordningen er for firkantet

Borgmestrene møder enighed fra flere sundhedsordfører på Christiansborg, som også mener, at ordningen med automatiske nedlukninger skal justeres.

- I Hørsholm mener jeg, at det var en smule voldsomt, at man lukkede hele kommunen, siger sundhedsordfører Per Larsen (K) til Ekstra Bladet.

- I og med, at man havde helt styr på, hvem det var, så mener jeg, at man skal tage højde for den slags situationer, siger han.

Hans kollega hos Venstre mener heller ikke, at ordningen er optimal.

- Ordningen er for firkantet, når det gælder skoler, institutioner og lokale nedlukninger af erhvervslivet, siger Martin Geertsen (V) og kommer med en spådom.

- Jeg føler mig ret overbevist om, at hvis nedlukningsmodellen rammer Københavns Kommune, så bliver man alligevel nødt til at justere i den.

- Det giver ikke mening lige nu

Men det kan ikke komme på tale for Socialdemokratiet at hæve grænsen, som det ser ud lige nu.

- Det giver jo ikke mening at hæve grænsen i og med, at vi har nul kommuner nedlukket, siger Rasmus Horn Langhoff, der er sundhedsordfører for Socialdemokratiet.

Kan man ikke arbejde mere intensivt med at smitteopspore, så man ikke behøver at lukke hele kommuner ned?

- Det kan man jo op til en nedlukning. Målet er ikke, at der er kommuner, der skal lukke ned. I forhold til Hørsholm fik vi brugt nedlukningen til meget effektivt at slå smitten ned, siger Rasmus Horn Langhoff (S) til Ekstra Bladet.

Ordføreren er dog åben for at justere grænsen, hvis smitten generelt lukker mange kommuner.

- Vi ved, at den her store genåbning kommer til at øge smitten, så vi må forberede os på en situation, hvor det vil være sund fornuft at hæve incidensgrænsen, så vi ikke står i den situation, at vi skal lukke mange kommuner. Det er der ingen, der er interesserede i.

Hvad vil være benchmarket for jer? Hvor mange kommuner skal være over?

- Jeg tror, man skal passe på med at sætte tal på. Vi står i en situation, hvor ikke én eneste kommune er nedlukket. Det fungerer, og derfor ser jeg intet behov for at ændre på incidenstallene og slet intet behov for at ændre på den automatiske nedlukning, siger Rasmus Horn Langhoff (S)

Til og med onsdag er Frederiksberg Kommune tættest på en lokal nedlukning med lige knap 200 i incidens.