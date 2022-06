Kommunes eneste DF'er skrider: - Orker ikke mere

Der er dømt ren åreladning i Dansk Folkeparti.

Endnu en DF'er smutter, og denne gang er det altså partiets eneste byrådsmedlem i Ringkøbing-Skjern Kommune, Jørgen Byskov, skriver Politiken.

Over for Ekstra Bladet uddyber Jørgen Byskov sin beslutning.

- Vi kan jo ikke skjule det for nogen. Det er ret logisk for alle, at der har været voldsomme interne stridigheder på Christiansborg. Og på et tidspunkt kører man altså bare træt, og det er jeg nu, siger han.

- Man skal stå til ansvar for det, de render rundt og laver derovre. De snakker med hinanden gennem pressen i stedet for over et mødebord. Det er som om, det hele bare er gået i hårknude derovre, og jeg føler virkelig, at jeg skal forholde mig til det og stå til ansvar for det, og det gider jeg bare ikke mere.

Fnidder-fnadder

Han vil ikke uddybe, hvem eller hvad der har været dråben.

- Der har været fnidder-fnadder i lang tid, og specielt det seneste halve års tid, synes jeg, det har taget en voldsomt skæv retning. Det er bare mange ting, og til sidst flyder bægeret bare over, siger Jørgen Byskov.

- Jeg vil ikke hænge nogen ud. Glasset er bare fyldt godt og grundt op, og nu begynder det at skvulpe ud over siden.

Den afgående DF'er siger, at han har tænkt over det i lang tid. Han går for at være en 'sindig vestjyde', siger han, og derfor har det taget noget tid at nå frem til beslutningen.

Også partiets tidligere formand Kristian Thulesen Dahl forlader partiet, når hans valgperiode udløber. Skuffende, hvis han tilslutter sig et eventuelt nyt Inger Støjberg-parti, som rygtet, mener den nuværende formand.

- Hver gang, der har været en episode, har jeg tænkt, at nu venter jeg lige. Men så kommer der en ny episode. Jeg har altid været hamrende loyal. Jeg har aldrig peget fingre. Det vil jeg heller ikke her. Men det er bare mange ting, og nu orker jeg ikke mere.

- Det er svært at blive ved med at forsvare, hvad der foregår. For jeg er jo et eller andet sted en del af det, selvom jeg sidder herovre, siger Jørgen Byskov.

Han havde ikke troet, da han meldte sig ind i partiet for 10 år siden, at han skulle stå her, og han har kun roser til overs for sin lokalbestyrelse, som han vil savne, siger Jørgen Byskov.

Alt godt på Christiansborg

Det er ellers blot en uge siden, at Ekstra Bladet spurgte René Christensen, der er partiets politiske næstformand, og som var sendt i byen for at svare på spørgsmål i stedet for Morten Messerschmidt, om det ikke netop er Christiansborg, der er problemet, når der er dårlig stemning i lokalafdelingerne.

Men det afviste han fuldkommen.

- Tror du, det er spydighederne og tonen på Christiansborg, der har spredt sig ud til lokalafdelingerne?

- På Christiansborg er der jo ikke de spydigheder, som du kalder dem. Vi har haft nogle udfordringer, og vi har også mistet nogle medlemmer herinde. Det er rigtigt. Det er et faktum. Men i dag kører det fornuftigt.

- Der har været udfordringer. Det har der virkelig. Men det er vi kommet på den anden side af. Vi er ti tilbage i gruppen, og vi har gode gruppemøder. Det fungerer jo rigtig godt i hverdagen, og det skal vi have til at gå hele vejen ned igennem systemet. Også i vores lokalforeninger, sagde René Christensen.

