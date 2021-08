Konfrontation: EL taler sort om rød linje

Enhedslisten har truet med at vælte regeringen, hvis den ikke løfter nok mennesker ud af fattigdom. Men partiets politiske ordfører er ikke meget for at konkretisere truslerne

Enhedslisten rasler med sablen over for regeringen: Når den afskaffer den tidligere regerings kontanthjælpsloft, så skal færre ledige være relativt fattige. Ellers kan Enhedslisten finde på at vælte regeringen, lyder meldingen.

Men hvornår krydser regeringen så Enhedslistens røde linjer, så taburetten vakler under Mette Frederiksen?

Det forsøgte Ekstra Bladet at blive klogere på efter partiets sommergruppemøde tirsdag.

Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, ruttede dog ikke med konkreterne, når det gjaldt de røde linjer:

Intet tal nu

- Hvor mange færre børn skal vokse op i relativ fattigdom, for at I ikke vælter?

- Jeg kan ikke give dig et konkret tal, det kommer an på, hvordan den samlede aftale kommer til at se ud. Men i Enhedslisten arbejder vi da for, at ingen børn vokser op i fattigdom.

- Er dét så jeres røde linje ... at ingen børn skal opleve fattigdom?

- Det er den ikke, nej.

- Vil det være okay, at antallet af relativt fattige børn falder fra de nuværende 60.000 til 40.000?

- Det vil være et skridt i den rigtige retning. Men jeg synes, at vi skal endnu længere ned.

- Nu nærmer vi os jo faktisk noget. Hvor meget længere ned skal man?

- Jeg kan ikke give noget konkret måltal nu.

Ukendt deadline

- Hvornår skal det gælde fra?

- Allerhelst så vi jo, at systemet var ændret, men jeg kan ikke sætte en konkret deadline.

- Hvor langt må det ikke trække ud?

- Jeg kommer ikke til at sætte en konkret dato på.

- Må ingen gå ned i ydelse i forhold til i dag, er dét så en rød linje?

- Jeg kommer ikke til at sætte konkrete røde linjer på den måde, beklager.

- Hvad er det mest konkrete, du kan sige om dine røde linjer lige nu?

- Vi må konkretisere det under forhandlingerne. Men regeringen skal mindske antallet af børn i fattigdom.

- Skal der ikke være noget loft over ydelser?

- Grunden til, at loftet er skadeligt, er jo, at det går rigtig meget ud over børnefamilier. Der vil selvfølgelig altid være et loft.

Ikke kroner og øre på

- Og det er okay med dig, at der er loft over ydelser?

- Selvfølgelig er der niveauer for ydelserne.

- Skal der være et loft?

- Det kommer an på, hvad man mener med et loft.

- Det betyder, at man ikke kan få mere end et bestemt beløb ...

- Sådan vil det altid være.

- Hvor skal det ligge, synes du?

- Det har jeg ikke kroner og øre på, det kommer an på folks situation.