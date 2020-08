Konfrontation: Hækkerup lover ikke bedre politi

For gud ved hvilken gang vil politikerne at sætte ind mod unge ballademageres hærgen med mere nærpoliti. Men justitsminister Nick Hækkerup vil ikke love, at det virker denne gang

NU skal det være.

Regeringen vil bringe politiet tættere på borgerne og sætte ind mod unge lømler i udsatte boligområder.

Det lovede Socialdemokratiet ganske vist også ord til anden helt tilbage i 2011.

'Asocial adfærd skal bekæmpes. Særligt i belastede boligområder er der unge, der ikke respekterer fællesskabets normer og skaber uro,' stod der i daværende S-formand Helle Thorning-Schmidts regeringsgrundlag.

Midlet var 'synligt nærpoliti i lokalområder'.

Med andre ord: Præcis det samme som Socialdemokratiet vil med deres politi-udspil ni år senere.

Tale mere på tværs

- Nick Hækkerup, nu siger I noget, som I ord til andet har sagt for ni år siden. Hvad er det, der skulle få det til at virke nu?

- Først og fremmest sætter vi ressourcer af til det. Vi er ikke i en situation, hvor politiet skal spare.

- Så alle de andre gange, hvor I har sagt noget, der fulgte der ikke ressourcer med?

- Jeg kan ikke huske alle de andre gange. Men noget af det, jeg tror, der vil betyde noget, er, at vi ikke kan løse dette i politiet alene. Vi bliver nødt til at have fat i det på tværs: I Boligministeriet, Socialministeriet osv. Men det, der betyder noget, er, at vi får en helhedsorienteret indsats.

- Men det skulle man også dengang: Myndigheder skulle tale sammen på tværs. Det er alt sammen noget, vi har hørt før. Så en gang til: Hvad er det denne gang, som I virkelig sætter ind på, som I ikke har gjort de andre gange, selvom I sagde, I ville gøre det?

- Jeg tror faktisk, man har haft hjertet med og erkendt, at nu skal man gøre noget; både fra blå og røde politikere. Men noget af det, der gør en forskel denne gang, er, at vi også kommer med ressourcerne til, at nu skal der ske noget.

Fejl at nedlægge nærpoliti

- Så må vi bare slå fast, at det havde man ikke de andre gange, hvor man sagde, der skulle ske noget. Da I trådte til i 2011, var der 154 politistationer. Nu er der 99. Du vil så tilføre 20. Hvorfor skulle det hjælpe?

- Jamen, det er, fordi de enheder, der er tilbage i dag, har ganske korte åbningstider.

S lover og lover: Politistationer lukket på stribe

- Hvorfor har I været med til at nedlægge alle de andre over årene?

- Jamen, jeg tror i virkeligheden, at det, der skete i 2007, var, at man havde en tilgang, hvor man sagde, at hvis man bare centraliserede, ville det blive bedre, siger Nick Hækkerup.

- Jeg tror, erkendelsen i dag er, at man fik smidt noget nærhed ud, som ikke var med i beregningerne, som det er vigtigt at have, og som vi bliver nødt til at finde tilbage til.

- Så det var en fejl, I var med til at begå hele vejen igennem. Er det ikke rigtigt?

- Det er i hvert fald noget, som er sket med Socialdemokratiets medvirken også.

Håb med håb på

- Til sidst: Hvilken forskel vil man opleve, hvis man bliver slået ned i Give i forhold til i dag?

- Forhåbentlig vil man opleve et politi, som er lettere tilgængeligt. Og forhåbentlig vil man som offer opleve, at der bliver taget bedre hånd om det?

- Kommer man hurtigere ud og får afhjulpet slagsmålet?

- Det håber jeg også. Jeg håber, sagen kommer hurtigere gennem systemet.

- Håb er dejligt. Men jeg vil gerne have noget mere håndfast fra dig. Hvis man bliver slået ned i Give eller på Ishøj Station, vil man så opleve, at der kommer nogen hurtigere ud, som tager sig af det og fanger gerningsmændene?

- Det skulle gerne betyde noget for ofrene, at man tager sig bedre af det. Og det skulle gerne betyde, at vi som politi er lettere tilgængeligt og mere til stede, siger justitsministeren.