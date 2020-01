Konfronteret med falske kontrakter

DF’s normalt tungerappe profil, Morten Messerschmidt, har ingen kommentarer til sagen om forfalskede hotel-kontrakter, der er dukket op i forbindelse med efterforskningen af sagen om svindel med EU-midler gennem EU-fondene MELD og FELD.

Som Ekstra Bladet tidligere har afsløret, så udgav Dansk Folkepartis administrationschef, Jeanie Nørhave, sig i 2014 og 2015 for at være chef for to forskellige hoteller på kontrakter.

Kontrakterne er overfor EU-systemet brugt som dokumentation for afholdelse af to EU-konferencer. Men reelt var der tale om DF's sommergruppemøder.

Morten Messerschmidt står opført som medunderskriver på dokumenterne, hvor administrationschefen – der har kontor tæt på partiformand Kristian Thulesen Dahl – pludselig er blevet chef for Hotel Koldingfjord og Color Hotel Skagen.

Messerschmidts underskrift på en af kontrakterne, hvor DFs administrationschef pludselig optræder som hotel-chef. Foto: Ekstra Bladet

Morten Messerschmidt har ikke tidligere svaret på spørgsmål i sagen, men Ekstra Bladet fangede ham, da han søndag gæstede De Radikales nytårsstævne i Nyborg.

- Nu er jeg her for at diskutere mediepolitik, og jeg vil meget gerne diskutere Ekstra Bladets rolle i mediebilledet, men så synes, jeg, at I skal kontakte mit kontor, og så laver vi en aftale om det.

- Det skal vi nok, men hvad tænkte du, da du så, at din kollega nede fra sekretariatet i Dansk Folkeparti pludselig var blevet chef for to hoteller?

- Jeg tænker mange ting, især når jeg møder EB sådan her helt spontant. Men jeg har også det privilegium, at jeg holder mine tanker for mig selv.

- Undrede du dig ikke over, at hende nede fra kontoret pludselig var blevet hoteldirektør?

- Jeg undrer mig, det er jo en del af livets vilkår. Jeg undrer mig generelt over den måde, du agerer på, siger Morten Messerschmidt.

- Jeg spørger, fordi det ligner snyd. Du har skrevet under på et brev, hvor det ligner snyd. Og derfor spørger jeg, om du opdagede, at din kollega var blevet hoteldirektør.

- Jeg har ikke så meget mere at tilføje. Kan du ikke bare selv skrive svarene, så får du også den artikel, du har brug for, lyder det afsluttende fra Messerschmidt.

EU’s antisvindelkontor, Olaf, har gennem fire år efterforsket brugen af EU-midler i de tværeuropæiske fonde MELD og FELD, hvor Messerschmidt blandt andet har været formand.

Undersøgelsen er ikke offentliggjort, men materialet er nu overdraget til Bagmandspolitiet. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er dokumenterne med de falske hotelkontrakter en del af materialet.

Olaf vurderer over for Bagmandspolitiet, at Meld og Feld ’blev brugt af foreningsmedlemmer til ved bedrag at opnå uretmæssig vinding for dem selv eller til skade for Europa-Parlamentets økonomiske interesser,’ står der i de interne papirer.

