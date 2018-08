Kongeligt støjhelvede: - Det bliver meget værre med Formel 1

Skulle det ske, at Formel 1 kommer til hovedstaden, så bliver det en voldsom oplevelse for københavnernes øregange

Øredøvende larm fra det historiske motorløb driver naboerne i de københavnske kvarterer Brønshøj og Bellahøj til vanvid.

Men plagen er kun et lille forvarsel om, hvad der vil ske, hvis formel 1-cirkusset kommer til København.

Det erkender Socialdemokratiets Niels E. Bjerrum, der er medlem af miljø- og teknikudvalget.

- Prøv at forestille dig, hvordan det vil være med formel 1. Det vil være tre gange så meget, siger han

- Så løbet her i weekenden er et skrækscenarie for, hvordan hele byen vil blive påvirket af et eventuelt Formel 1-løb?

- Formel 1 vil være i en isoleret del af byen, men det vil blive langt større. Der vil være mange flere tilskuere. Det vil ligge beslag på byen i højere grad. Det vil det utvivlsomt.

- Det er en hamrende svær balancegang. På den ene side vil man gerne have, der sker noget i byen. Der er 40.000 mennesker som besøger grand prixet. På den anden side har du de 1000-2000 beboere, som bliver berørt. Det er pissesvært som politiker.

- Sådan vil det også være med Formel 1. Derfor er der også nogen, som er mere begejstret for tanken om Formel 1, end jeg er.

Flertallet bestemmer

- Men du er heller ikke imod?

- Når man er medlem af et politisk parti, så drøfter man sådan noget i en gruppe, så er der et flertal for et eller andet. Så er det det, man gør. Jeg kan godt sige, at jeg ikke er den som er allermest begejstret. Det ændrer ikke ved, at jeg bakker op om det, som et flertal i min gruppe beslutter.

- Men altså det bliver meget værre med Formel 1, så københavnerne kan lige så godt vende sig til larmen og generne?

- Jeg tror ikke, Brønshøj-Bellahøj bliver ramt af Formel 1.

- Men så andre københavnere?

- Det er det. Alle bliver ramt af arrangementer. Om det så er den ene eller anden type. Der er nogen af dem, som brokker sig over Distortion (teknogadefest hvert år i juni, red.), de vil meget hellere have et motorløb. De pisser i hvert fald ikke over det hele.

I forhold til det igangværende motorløb forstår Niels E. Bjerrum godt beboernes frustration, og han opfordrer arrangørerne til at sikre et godt naboskab.

Men motorløbet kommer efter alt at dømme også til at finde sted de kommende tre år, fordi arrangørerne har fået en såkaldt principgodkendelse i hånden, så motorløbet kan fortsætte.

Skærpede krav

Niels E. Bjerrum forsøger at opmuntre de berørte beboere.

- De er forskånet resten af året, konstaterer han.

Politikerne vil desuden stille lidt skærpede krav de kommende år.

- Jeg vil ikke kalde det små forandringer. Det skulle gerne gøre deres hverdag nemmere.

De nye krav inkluderer hurtigere opbygning og nedtagning. Øgede krav om støjbegrænsning. Samt mulige skærpede forureningskrav. Beboerne skal heller ikke blive lukket inde.

Det historiske grans prix modtager alene i år 350.000 kroner i støtte fra Københavns Kommune. Det er Nellemann Koncernen, som står bag motorløbet som bl.a. har prins Joachim på startlisten.

Familiekoncernen Nellemann, der blandt andet lever af at importere Aston Martin. Ejer er Vilhelm Jacob Nellemann, der gennem selskabet Landsholdet Holding havde en nettoomsætning i 2017 på 1,9 milliarder kroner og en egenkapital på 272,5 millioner kroner.

Socialdemokratiet støtter fortsat afholdelsen af et Formel 1-løb i København. Men en række krav skal være opfyldt og partiet vil ikke støtte projektet med skattekroner.