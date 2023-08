Konservativ ballade

Det har skabt drama hos de konservative, at to lokale vælgerforeninger er gået imod partitoppen i sag om omstridt politiker

Det har affødt intern dramatik og vakt undren hos de konservative, at to vælgerforeninger direkte har trodset partitoppen ved at ville indstille Pernille Weiss som spidskandidat for partiet til europaparlamentsvalget næste år.

Sagen er kontroversiel, fordi Pernille Weiss efter en kras intern undersøgelse af arbejdsmiljøet på hendes kontor er ganske uønsket hos partitoppen.

Således har partiets formand, Søren Pape Poulsen, så sent som i maj opfordret hende til at trække sig og nedlægge sit mandat af samme årsag.

Men uden held. For Pernille Weiss nægter at følge sin formands opfordring og mener ikke, at hun har gjort noget forkert.

Og fredag gik to vælgerforeninger i henholdsvis Silkeborg og på Fanø så direkte imod partitoppens linje i sagen om den omstridte politiker.

Banket på plads

Således lød det fra Christian Lorentzen, der er gruppeformand på Fanø for de konservative, at de ville have sagen op på partiets landsråd i september.

- Vi har ikke set noget, der diskvalificerer Pernille Weiss, tværtimod. Vi har forholdt os til, at hun har gjort det rigtig godt som europaparlamentariker, sagde han til Ritzau fredag.

Og vælgerforeningernes pressemeddelelse er ikke gået ubemærket hen.

Ekstra Bladet erfarer fra flere kilder, at partitoppen har forsøgt at banke de to vælgerforeninger på plads og har opfordret dem til at droppe forslaget.

Om det er det, der tirsdag fik vælgerforeningen i Silkeborg til at trække sit forslag tilbage, står hen i det uvisse.

Til Altinget udtaler foreningens formand, Jørn Ravn, at 'vi er i dialog internt'.

Det er ikke lykkedes Ekstra Bladet at få en kommentar fra ham om, hvad den interne dialog drejer sig om.

Tavse K-politikere

Heller ikke Christian Lorentzen, der er gruppeformand for partiet på Fanø, ønsker at udtale sig om sagen for nuværende.

Men vælgerforeningen på Fanø har endnu ikke taget stilling til, om de egenhændigt vil indsende en indstilling af Pernille Weiss som spidskandidat. Det skal tages op på et møde, der endnu ikke har fundet sted, forlyder det.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Pernille Weiss selv, men hun har ikke nogen kommentarer til sagen.

Ekstra Bladet har også forsøgt at få en kommentar fra Søren Pape Poulsen om hans rolle i den interne dramatik, men heller ikke han ønsker at udtale sig.

Ekstra Bladet kunne i juni løfte sløret for en del af de beretninger, der lå til grund for de konservatives partitops beslutning om ikke at genopstille Pernille Weiss som kandidat til europaparlamentsvalget.

Der var blandt andet tale om bagtalelse, mobning og krav om i bogstaveligste forstand at ordne Pernille Weiss' beskidte vasketøj.

Pernille Weiss har gentagne gange fortalt, at hun ikke kan genkende de tidligere ansattes oplevelser, og at hendes nuværende ansatte er glade og tilfredse.