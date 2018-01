Konservativ gruppeformand anmelder chikane-opkald

Da en mand i december ringede den konservative gruppeformand, Mette Abildgaard, op og kaldte hende 'en klam luder', fik politikeren nok.

Hun har nu politianmeldt opkaldet, og hun ønsker at skabe fokus på den chikane og de trusler, man får som politiker, skriver Berlingske.

Det er politikerens første politianmeldelse, men opkaldet i december var ikke det første ubehagelige opkald, Mette Abildgaard har modtaget.

- Som politiker er jeg vant til at blive kaldt grimme ting. Men det er ekstra ubehageligt, når det er et telefonopkald. For så får chikanen en ekstra dimension, og jeg kan virkelig mærke, at der sidder et levende menneske i den anden ende, siger hun til Berlingske.

Dagen efter opkaldet valgte Mette Abildgaard at lægge den angivelige gerningsmands navn og billede på Facebook.

Hun udsendte desuden skærmbilleder fra en Facebook-gruppe, hvor manden hævder, at han står bag opkaldet.

For politikeren handlede det om at sende et signal. Vedkommende er en voksen mand og må derfor stå til ansvar for sine handlinger:

- Så håber jeg, at det her er med til, at han ikke gør det igen, siger hun.

Mette Abildgaard siger, at chikane og trusler påvirker hende mere, end hun selv ønsker.

Særligt inden for debatten om cannabis oplever gruppeformanden, at hun bliver chikaneret.

- I nogle tilfælde har det afholdt mig fra at deltage i debatter om emnet, fordi jeg skal forberede mig mentalt på, at der efterfølgende kommer beskeder, hvor folk kalder mig en klam luder eller skriver, at jeg fortjener at dø, siger hun.