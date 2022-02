Konservativ kolbøtte: Revser dét de selv ville

Engang ville K-formand Barfoed det, som regeringen nu får hug for. Dagpengene er centrum for striden - K og S er på kollisionskurs

Det er moralsk angribeligt, når regeringen foreslår at forhøje dagpengene.

De konservatives Rasmus Jarlov er klar i spyttet og hård i retorikken i adskillige medier, fordi regeringen vil sikre arbejdsledige bedre de tre første måneder.

Men hov, spol lige tiden tilbage.

Vi skriver 2014 og Folkemødet på Bornholm. Daværende partiformand Lars Barfoed har et forslag:

Hæv dagpengene de tre første måneder!

- Det må være rimeligt at sige, at man i den første del af ledighedsperioden skal have en højere dagpengesats, end man får i dag, så man skal kunne opretholde sin levestandard og ikke lægge tilværelsen grundlæggende om på grund af ledighed, sagde han til Berlingske.

De konservative har altså foretaget en gevaldig kovending. I dag er de imod et forslag, som til forveksling ligner deres eget udspil fra for otte år siden.

Finansordfører Rasmus Jarlov har buldret. Eksempelvis i 'Deadline' på DR2:

- Det er et moralsk problem, at arbejdsløse akademikere vil have mere ud af at forblive på dagpenge, end de vil have ud af at tage et lavtlønnet job, lød det eksempelvis fra Rasmus Jarlov.

Ikke den model

Adspurgt af Ekstra Bladet erkender Rasmus Jarlov blankt, at hans parti har fået ny politik.

- Der findes private lønforsikringer, man kan tegne oveni, hvis man ikke synes, dagpengene er tilstrækkelige, konstaterer han.

- Så med andre ord var det et dårligt forslag, I selv kom med for otte år siden?

- Ja, siger Rasmus Jarlov.

Rasmus Jarlov påpeger dog, at Lars Barfoeds forslag sænkede dagpengene senere i perioden.

- Der er nogle ligheder, men det er ikke en til en det samme forslag, siger han.

- Bare for slå det fast: I går vel ikke længere ind for, at dagpenge skal være højere i starten?

- Nej, det går vi ikke ind for den model, han foreslog dengang. Og de skal heller ikke være højere i starten, siger Rasmus Jarlov.

K-formand Lars Barfoed til grundlovsmøde i 2014 med daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt. Foto: Jan Unger

Rasmus Jarlov får trods erkendelsen kritik fra Jeppe Bruus, politisk ordfører for Socialdemokratiet.

- Når de borgerlige har regeringsmagten, så rejser de land, rige og verden rundt og fortæller højt og flot om den danske model. Når de så kommer i opposition, så kommer de her angreb på dagpengesystemet.

- Det er tilladt at skifte holdning i politik?

- Jeg har været i debat med Rasmus Jarlov, hvor han kalder vores forslag 'et moralsk problem'. Jeg kan mærke, at de begynder at køre kampagne på det spørgsmål.

- Det står i skærende kontrast til de konservatives egen udmelding i 2014. Dagpengesystemet er en af hjørnestenene i den danske model. Det er verdens bedste erhvervsstøtteordning, som giver virksomhederne mulighed for at hyre og fyre rimeligt fleksibelt, siger Jeppe Bruus.

Rasmus Jarlov kalder den socialdemokratiske kritik 'noget pjat'.

- Jeg kunne meget nemt finde ting, som Mogens Lykketoft og Bjarne Corydon gik ind for, som Jeppe Bruus ikke går ind for i dag, konstaterer han.