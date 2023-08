Konservativ kovending: Trækker støtten

En lokal vælgerforening har trukket sit forslag om at opstille Pernille Weiss som spidskandidat

Fredag gik to konservative vælgerforeninger i henholdsvis Silkeborg og Fanø direkte imod partitoppen og indstillede Pernille Weiss som spidskandidat til europaparlamentsvalget næste år.

Men nu melder vælgerforeningen i Silkeborg ud, at de dropper forslaget om at indstille den omstridte profil.

Det skriver Altinget, der kortfattet citerer vælgerforeningens formand for at sige, at 'vi er i dialog internt'.

Det har vakt opsigt og skabt intern dramatik i partiet, at de to foreninger trodsede partitoppen ved at indstille Pernille Weiss som spidskandidat.

For Pernille Weiss blev i maj opfordret til at trække sig af partiets formand, Søren Pape Poulsen.

Det skete efter en intern undersøgelse, som viste omfattende problemer med arbejdsmiljøet. Herunder flere sygemeldinger og problemer med stress.

Bakket op af lokale formænd

Men i Silkeborg og på Fanø så de anderledes på sagen.

Annonce:

Fredag lød det således fra Christian Lorentzen, der er gruppeformand på Fanø for de konservative, at de bakkede Pernille Weiss op og ville have det op på partiets landsråd i september.

- Vi har ikke set noget, der diskvalificerer Pernille Weiss, tværtimod. Vi har forholdt os til, at hun har gjort det rigtig godt som europaparlamentariker, sagde han til Ritzau fredag.

Og Pernille Weiss selv har også stået fast på, at hun ikke vil trække sig. Tværtimod vil hun fortsætte perioden ud, og hun har gentagne gange fortalt, at hun ikke kan genkende de tidligere ansattes oplevelser, og at hendes nuværende ansatte er glade og tilfredse.

Mobning og vasketøj

Ekstra Bladet kunne i juni løfte sløret for en del af de beretninger, der lå til grund for den konservative partitops beslutning.

Der var blandt andet tale om bagtaleri, mobning og krav om at ordne Pernille Weiss' beskidte vasketøj.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jørn Ravn, der er formand for vælgerforeningen i Silkeborg, men han er ikke vendt retur på avisens henvendelse.

Annonce:

Det er uvist, hvordan vælgerforeningen på Fanø stiller sig, og om de fortsat vil indstille Pernille Weiss som kandidat til valget.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Christian Lorentzen, der ikke ønsker at udtale sig om sagen for nuværende.

Ekstra Bladet har også forsøgt at få en kommentar fra Søren Pape Poulsen om den interne dramatik, men han ønsker ikke at udtale sig.

Læs også Hans Engells overblik over EU-svingdøren og se, hvem partierne er ved at køre i stilling til næste år.