Konservativ krig fortsætter

Det har skabt voldsom røre og debat hos Det Konservative Folkeparti, at Pernille Weiss vil trodse partiets ledelse og af en lokal vælgerforening er blevet indstillet som partiets spidskandidat til europaparlamentsvalget næste år.

For efter beretninger om et elendigt arbejdsmiljø på hendes kontor i Bruxelles opfordrede partiets formand, Søren Pape Poulsen, hende i foråret til at trække sig. Men det har hun nægtet.

Efter lokalt bøvl frem og tilbage i den forgangne uge er det nu endt med, at vælgerforeningen på Fanø i samarbejde med byrådsmedlemmer fra Jammerbugt, Varde og Bornholm har indstillet Pernille Weiss. Og fredag eftermiddag lød det fra Pernille Weiss i et Facebook-opslag, at hun gerne vil genopstille.

'Uanset hvad der sker fra nu, har jeg den dybeste kærlighed til vores parti, næstekærlighed til alle heri og en vilje af stål til at skabe konkrete, borgerlige resultater i EU. Og lige nu en kæmpe tak fra mit hjertes dyb til alle jer, der bakker op nu. Igen - og meget konkret. Jeg siger JA,' skrev Pernille Weiss.

Mangler respekt

Men udmeldingen har gjort flere konservative folketingsmedlemmer vrede. Med få minutters mellemrum har de kommenteret opslaget og revset, at Weiss blæser på partitoppens beslutning om ikke at genopstille hende.

'Det er heldigvis meget, meget få medlemmer af partiet, som bakker op om dit kandidatur, og det vil landsrådet også vise. Men hvis du virkelig elskede dit parti, så ville du respektere beslutningen, og trække dig værdigt. Og så må jeg tilføje: Mit samarbejde med dig de seneste år, har ikke givet mig grund til at tvivle på dine medarbejdere, tværtimod,' skriver eksempelvis partiets politiske ordfører, Mette Abildgaard.

Mona Juul stemmer i:

'Du er i din gode ret. Men ingen af os har brug for, at du stiller op, når ledelsen har truffet en anden beslutning. Jeg synes ikke, det er modigt. Jeg synes beslutningen mangler integritet. Og mangler respekt for de tidligere medarbejdere'.

Også gruppeformand Mai Mercado langer ud:

'At opleve din reaktion på de pågældende beretninger, så må jeg sige, at jeg er rystet over din måde at tage så voldsom en kritik ned på. Når alt preller fuldkommen af, og du har nul reflektion, så siger det mig at det er den helt rigtige beslutning at du ikke genopstilles,' skriver hun.

I et interview med TV 2 News lørdag formiddag siger Mercado desuden, at det ikke rokker noget som helst, at ni medlemmer ud af partiets i alt cirka 14.000 medlemmer vil genopstille Weiss.

Mette Abildgaard og Mai Mercado er blandt de konservative røster, der er stemplet ind i debatten. Arkivfoto: Jens Dresling

Formand dybt chokeret

Søren Pape Poulsen har ikke kommenteret opslaget, men i en intern mail til to lokale vælgerforeningsformænd, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, udtrykte han sin store skuffelse og vrede over for deres kolde skulder til partitoppens beslutning.

'Dette parti har altid været sin egen værste fjende, da intern ævl og kævl altid er udstillet i medierne. Men det må så være det, I ønsker. Jeg er dybt chokeret over jeres opførsel,' skrev Søren Pape Poulsen.

Indstillingen af Pernille Weiss, som har ni underskrivere, skal nu tages op på partiets landsråd i september.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Pernille Weiss.

Ekstra Bladet kunne i juni løfte sløret for en del af de beretninger, der lå til grund for partiledelsens beslutning om ikke at genopstille Pernille Weiss.

Der var blandt andet tale om bagtalelse, mobning og krav om i bogstaveligste forstand at ordne Pernille Weiss' beskidte vasketøj.

Pernille Weiss har gentagne gange fortalt, at hun ikke kan genkende de tidligere ansattes oplevelser, og at hendes nuværende ansatte er glade og tilfredse.