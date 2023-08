Konservativ krig på Frederiksberg: Afviser krise

Konservatives borgmesterkandidat aner ikke, hvad kritikken fra to konservative profiler egentlig handler om, lyder det i et interview

Udefra kunne det ligne, at den konservative højborg på Frederiksberg har sine problemer at bokse med.

Først tabte partiet borgmesterkæden ved kommunalvalget i 2021 for første gang i mere end 100 år. Nu har en af de store profiler, byrådsmedlemmet Helle Sjelle, meldt sig ud af partiet efter 37 års medlemskab.

Men der er ingen krise at spore, lyder det fra partiets borgmesterkandidat på Frederiksberg, Michael Brautsch, der i øvrigt slet ikke anede, at hun var på vej ud af partiet.

- Der er bestemt ikke krise i gruppen. Men selvfølgelig skal det give anledning til selvransagelse. Det ville være hovent at ignorere det, siger Michael Brautsch, der afviser, at han er sur over måden, Helle Sjelle har forladt partiet på.

- Jeg går stærkt ud fra, at der er tale om en politisk uenighed, og politikere skal ikke gå rundt og være sure på hinanden, siger han.

Også Helle Sjelles mand, Lars Barfoed, tidligere minister og forhenværende formand for Konservative på landsplan, har meldt sig ud efter 50 års medlemskab.

Afviser anklage

Partiet er 'uden konservativt politisk kompas', ledelsen værner ikke om den 'midtsøgende og konstruktive konservatisme', og de byrådsmedlemmer, der stemte på en anden spidskandidat, bliver sat uden for indflydelse.

Sådan lyder kritikken fra Helle Sjelle i et interview med FrederiksbergLIV i forbindelse med udmeldelsen. Men den genkender Michael Brautsch slet, slet ikke, siger han til Ekstra Bladet. Faktisk aner han ikke, hvad problemet er.

- Vi står først nu og skal til at lægge retningen, så hvor hun egentlig er uenig med mig og resten af gruppen, det ved jeg simpelthen ikke, Hun må meget gerne komme med eksempler. Dem vil jeg meget, meget gerne høre. Hun må komme med noget konkret, siger han.

I et interview til Radio4 siger Lars Barfoed, at det er den seneste tids 'udvikling på Frederiksberg Kommune, som var dråben, der fik bægeret til at flyde over'. Men at beslutningen føles rar. Heller ikke han præciserer, hvad han er uenig i.

- Jeg er slet ikke trist. Tværtimod. Det er noget, der har bygget sig op gennem længere tid. Nu er jeg og min kone meldt ud, og det føles rart at lægge det hele bag os, siger han.

'Ingen mathed'

Michael Brautsch siger, at han ville ønske, at både Helle Sjelle og Lars Barfoed havde sat sig med ham, drukket en kop kaffe og talt om, hvad de ønsker, der skal ske med partiets retning. For han ved ikke, hvad de mere konkret er utilfredse med.

- I mistede borgmesterkæden på Frederiksberg og partiet led jo også et nederlag ved folketingsvalget. Kan der være en mathed i gruppen?

- Nej, jeg kan love dig for, at der ikke er mathed. Vi tæller ned til 18. november 2025, og folk bliver mere og mere fit for fight. Hvad der sker på Christiansborg, og hvad der sker på Frederiksberg, er to forskellige verdener. Vi fokuserer på lokalpolitik og på, hvordan vi får borgmesterkæden tilbage, siger han.

Intet varsel

Michael Brautsch siger, at det er 'superærgerligt', at Helle Sjelle forlader partiet, men han undrer sig samtidig over, at hun ikke har taget fat i ham, inden hun pludseligt og meget offentligt meldte sig ud.

- Jeg ved ikke andet, end at jeg har hele gruppen bag mig. Situationen havde været en anden, hvis hun for eksempel efter vores sommergruppemøde, som vi skal holde i weekenden, havde sagt, at hun ikke kunne se sig selv i den førte politik. Eller efter budgetforhandlingerne. Hun kommer ikke med eksempler på, hvad det er, hun er utilfreds med, siger han.

Om der kan være splid i forhold til den nationale linje i partiet, vil han ikke kommentere. Det må i stedet være Helle Sjelle selv, der skal svare på det, lyder det.

Ekstra Bladet har da også forsøgt at få et interview med Helle Sjelle, der dog ikke er vendt tilbage. Heller ikke Lars Barfoed giver lyd fra sig.