Konservativ kvinde skal undskylde krænkelse

Blottede bryster: Toppen i Det Konservative Folkeparti pålægger deres eget byrådsmedlem i Gribskov Kommune at undskylde for en krænkelse. I morgen kan hun blive partiets spidskandidat

Du skal sige undskyld for at hive kjolen ned på en kollega.

Så klar er beskeden til det konservative medlem af byrådet i Gribskov Kommune Trine Egetved fra hendes eget partis top.

Hun er centrum i en krænkelsessag fra 2018, hvor hun trak ned i kjolen på Venstre-kollega Natasha Stenbo Enetoft under et kommunalt budgetseminar, så kollegaens bryster blev blottet til skue for både byrådsmedlemmer og embedsmænd.

Kravet om en uforbeholden undskyldning kommer, efter at episoden for tre uger siden blev indberettet til partiets nationale whistleblower-ordning.

Sagen røg videre gennem en advokatundersøgelse, og selvom den ikke kunne konkludere, at Trine Egetved gjorde det med vilje, har partiets landsdækkende udvalg alligevel besluttet, at hun skal undskylde for episoden.

Det Konservative Folkeparti oplyser, at udvalget er sammensat af partiets forretningsudvalg og organisationsfolk.

I notatet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, lægger udvalget vægt på, at hun ikke har levet op til 'almindelig ordentlighed' ved ikke at undskylde for episoden.

Alligevel står hun af sin lokale bestyrelse stadig opstillet som spidskandidat, når de i morgen skal vælge partiets borgmesterkandidat.

Toppens kritik

Natasha Stenbo Enetoft (V), som var kvinden, der fik blottet sine bryster, mener ikke, at Trine Egetved (K) har undskyldt for episoden. Det er ikke godt nok, mener de konservatives udvalg.

'Udvalget finder anledning til at kritisere Trine for dette. Der er ingen tvivl om, at det er Trine, der er årsag til episoden. Det må have stået klart for Trine, at det blev oplevet krænkende for Natasha. Derfor er det naturligvis Trines ansvar at sikre, at der er givet en ordentlig og uforbeholden undskyldning for episoden.'

Notatet er sendt til de to involverede kvinder, den lokale bestyrelse, de konservatives forretningsudvalg og partisekretær Søren Vandsø.

Natasha Stenbo Enetoft (V) fik blottet sine bryster til et budgetseminar i 2018. Øjeblikket blev fanget på et billede, som en byrådskollega viste frem. Foto: Gribskov Kommune

Ikke levet op til sit ansvar

Udvalget giver også Trine Egetved en reprimande med på vejen.

'Almindelig ordentlighed tilsiger, at man sikrer sig dette, hvis man har været årsag til en hændelse som den beskrevne. Som folkevalgt for Det Konservative Folkeparti har man efter udvalgets opfattelse en særlig forpligtelse til at leve op til dette ansvar. Det har Trine efter udvalgets opfattelse ikke gjort. Det bør Trine snarest muligt få rettet op på ved at sikre sig, at undskyldningen er givet og modtaget.'

Udvalgets beslutning faldt, kun to dage før partiet skal vælge spidskandidat i kommunen, hvor den lokale bestyrelse har indstillet netop Trine Egetved til posten.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Trine Egetved, men hun ønsker ikke at stille op til interview.

I et opslag på Facebook skriver hun, at hun ikke havde sikret sig, at Natasha Stenbo Enetoft var enig med hende i, at hun havde undskyldt efter episoden, og har nu sendt en undskyldning på mail.

