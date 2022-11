Konservative hemmeligholder skæbnemøde

Efter ugers spekulation om Søren Papes fremtid som formand for Konservative holder partiet i dag møde i hovedbestyrelsen på Fredensborg Slot.

Men der er radiotavshed fra partiet, og også senere i dag, når mødet er forbi, kan man godt skyde en hvid pind efter at høre et pip fra Søren Pape selv.

Konservative oplyser nemlig, at Søren Pape ikke har intentioner om at tale med pressen i forbindelse med hovedbestyrelsesmødet, der foregår på bagkant af et katastrofalt valg for Konservative og et væld af sager om Søren Papes person.

Efter alt at dømme gælder det samme for resten af hovedbestyrelsen, der også klapper helt i.

Fredag eftermiddag holdt partiet desuden møde i forretningsudvalget, hvor en evaluering af valget ifølge Ekstra Bladets oplysninger blandt andet var på dagsordenen.

Fald fra tinderne

Netop valget blev et antiklimaks af de større for Konservative, der, op til valget blev udskrevet, stod til omkring 16 procent af stemmerne, men som endte på blot 5,5 procent og gik dermed mere end et procentpoint tilbage fra valget i 2019.

Resultatet har medført et pres fra flere sider om en evaluering af valgstrategien og udførelsen af den, som har mødt kritik fra flere prominente personer. Blandt andre tildigere konservativ minister og EU-kommissær Connie Hedegaard kaldte det 'tonedøvt', at partiet gik til valg på at fjerne topskatten, mens vi står i en på flere områder krisetid.

Det har ifølge Ekstra Bladets oplysninger også været et ønske fra forretningsudvalgets side at få undersøgt, hvordan og hvor meget partiet havde forberedt sig på Søren Papes personsager, der skabte stort kaos under valgkampen.

Det viste sig nemlig, at Søren Papes ægtemand, som han lod sig skille fra i september efter Ekstra Bladets historier, hverken var præsidentnevø eller jøde, som K-formanden ellers havde fortalt ved flere lejligheder.

På trods af stort valgnederlag er Søren Pape tilfreds med egen indsats og nægter at gå af som formand Søren Pape har selv af flere omgange afvist, at han vil træde af som formand for Konservative

Stor undring

Ifølge flere kilder i partiet, som Ekstra Bladet har talt med, er der netop omkring eksmanden, Josue Medina Vasquez, stor undring over, hvordan man ikke var bekendt med, at han havde løjet om en række ting.

Da Søren Pape i august så meldte sit statsministerkandidatur, og eksmanden stod til at kunne blive førstemand for Danmark, blev disse sager så nøje undersøgt i blandt andet Ekstra Bladet.

I Berlingske torsdag haglede kritikken så ned over både Søren Pape og partiets generalsekretær, Søren Vandsø, der i årtier har haft et tæt forhold, og som i dag sidder i den absolutte top af partiet sammen.

På baggrund af en lang række kilder i partiet beskriver mediet, hvordan blandt andre Vandsø og andre i den nærmeste rådgiverkreds virkede til at betragte Søren Papes person som 'skudsikker', som mediet formulere det, selvom flere i partiet og tidligere medarbejdere havde ytret deres bekymringer omkring netop Josue Medina Vasquez.

