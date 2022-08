Konservative om 'serviceeftersyn': Det går for langsomt!

Danskernes umulige kærlighed: Konservative ønsker at følge det såkaldte 'serviceeftersyn' af reglerne for familiesammenføring til dørs, uanset hvem der vinder magten ved det kommende valg. Arbejdet går desuden for langsomt, lyder det

Står det til Det Konservative Folkeparti, vil de planlagte politiske drøftelser om reglerne for familiesammenføring ikke blive lagt i graven, såfremt magten skifter fra rød til blå blok efter det kommende valg.

Det slår partiets udlændinge- og integrationsordfører, Marcus Knuth, fast i et interview med Ekstra Bladet.

Drøftelserne skal udspringe af et såkaldt 'serviceeftersyn', der blev igangsat af forhenværende udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i kølvandet på, at Ekstra Bladet over længere tid har afdækket, hvordan helt almindelige danskere bliver ramt af reglerne for familiesammenføring.

- Vi er nødt til at få kigget på de her regler, fordi der er så mange skæve historier. Det er noget, vi selv har været med til at presse på for, så det arbejde bakker vi op om, siger Marcus Knuth.

'Går for langsomt'

De mange skæbnesvangre historier om forelskede danskere, der bliver nægtet af myndighederne at leve i Danmark med deres udenlandske ægtefæller, fik for over et år siden Mattias Tesfaye til at åbne for et opgør med ’skøre regler’.

I begyndelsen af 2022 nedsatte han derfor et udvalg, der skulle se reglerne efter i sømmene. Men i dag – syv måneder og en ministerrokade siden – er det såkaldte serviceeftersyn stadig ikke afsluttet.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

En af de danskere, der har mærket konsekvenser af de strikse regler, er topforsker Mads Rønne, hvis amerikanske hustru har fået afslag på at være i Danmark.

Noget, Konservative også har bidt mærke i.

- Vi er lidt skuffede over, at ministeren sagde, at der ville komme et udspil til nye regler i løbet af foråret, og det er der ikke kommet.

- Så vi går bare og venter på den her ekspertvurdering, der skulle komme fra regeringens side. Og det, synes vi simpelthen, er gået for langsomt, siger Marcus Knuth.

Topforsker forlod Danmark

En af de sager, der for nylig har fået flere til at ryste på hovedet, er historien om den danske forsker Mads Rønne, der i slutningen af juli måtte forlade landet, fordi ham og hans amerikanske kone blev nægtet familiesammenføring.

Afslaget skyldtes blandt andet, at Mads ikke færdiggjorde 1.g i et dansk gymnasium, men derimod tog sin uddannelse i USA.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Mads Rønne (t.v.) i Københavns Lufthavn, lige inden han og familien forlod landet. Foto: Kenneth Meyer

Konfronteret med netop denne sag henviste nuværende udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) da også – i en skriftlig kommentar – til udvalgets arbejde:

’Jeg kan ikke kommentere på en konkret sag. Men helt generelt er min tilgang, at lovgivningen skal være stram, men ikke skør,’ slog han fast.

’Jeg vil ikke afvise, at der kan blive behov for at lave mindre justeringer af reglerne. Der er også derfor, vi har igangsat et serviceeftersyn, så vi kan få afklaret, om reglerne virker efter hensigten’.

Udvalget består af blandt andet juridiske eksperter og repræsentanter fra interesseorganisationer samt Udlændingenævnet og Udlændingestyrelsen.

Dets arbejde gik i gang i foråret og skal – når det på et tidspunkt er afsluttet – munde ud i drøftelser mellem Folketingets partier. Først derefter vil det altså blive besluttet, om der skal foretages ændringer på området.

- Marcus Knuth, hvis blå blok har magten efter det kommende valg, er det her serviceeftersyn så stadig en prioritering hos Konservative?

- 100 procent, slår Marcus Knuth fast.

