Konsulent-slagteren Mette bruger millioner på ... konsulenter

Statsminister Mette Frederiksen vil slagte statens brug af eksterne konsulenter. Men den socialdemokratiske formand og hendes partifæller har mere end svært ved at begrænse deres egen brug af konsulenter.

Ifølge det seneste regnskab for tildelingen af støtte til den socialdemokratiske folketingsgruppe brugte partiet sidste år svulstige 5,34 mio. kroner på konsulentbistand og advokater. En voldsom stigning på 32 procent fra 2017, hvor der blev brugt 4,03 mio. kroner.

I valgkampen slog Mette Frederiksen et slag for at begrænse brugen af konsulenter i det offentlige. Socialdemokratiets folketingsgruppe brugte dog som det eneste parti et millionbeløb på konsulentbistand i 2018. Foto: Jens Dresling

En eksplosiv stigning fra 2016 - året efter Mette Frederiksens tiltrædelse som S-formand - hvor partiets folketingsgruppe blot brugte 340.000 kroner ifølge Folketingets gruppestøtteregnskaber.

Stigningen i konsulentydelser ses her på seneste regnskab over gruppestøtten fra 2018 - en stigning på 25 pct. siden 2017, da der blev brugt fire mio.

Socialdemokratiets egen brug af de ekstra gruppestøttemidler, som Folketinget begavede sig selv med for to år siden, er derfor i vidt omfang gået til indkøb af netop konsulentydelser.

Se også: Rohde i kødet på Mette F. efter ansættelse af højrehånd: Et digebrud

Nyheden om Socialdemokratiets store konsulent-appetit kommer samtidig med næste års finanslov, hvor Mette Frederiksen & Co. dikterer besparelser på statens brug af konsulenter. Allerede næste år skal staten skære 200 mio. kroner på den post.

Det er første skridt i Socialdemokratiets plan om at begrænse statens brug af eksterne konsulenter med tre mia. kroner, som i stedet skal bruges på velfærd.

Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, ser Socialdemokratiets massive forbrug på konsulentbistand som et udtryk for dobbeltmoral.

- Jamen, det viser jo meget godt den dobbeltmoral, som er gældende. Den politik, man selv fører, står i modsætning til det, som man gerne vil have, at staten og regeringen skal gøre. Så det er vel bare en tilståelsessag, siger han.

Venstres folketingsgruppe brugte ifølge regnskabet ingen penge på konsulent- og advokatbistand i 2018, men ifølge Troels Lund Poulsen er det ikke et udtryk for en ideologisk markering.

- Den overordnede forklaring er, at vi trækker på de medarbejdere, vi har, men Venstre kan også få brug for at trække på konsulenter, siger han.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Overblik: Partiernes forbrug på konsulenter Socialdemokratiets folketingsgruppe brugte i 2018 5.343.386 kr. på konsulentbistand og advokatbistand. Der er sket en stigning i partiets forbrug på konsulenter på 32 % siden 2017. Dansk Folkepartis folketingsgruppe brugte i 2018 243.823 kr. på konsulentbistand og advokatbistand. Der er sket en stigning i partiets forbrug på konsulenter på 14 % siden 2017. Venstres folketingsgruppe brugte i 2018 0 kr. på konsulentbistand og advokatbistand. I 2017 brugte de 24.000 kr. Enhedslistens folketingsgruppe brugte i 2018 814.058 kr. på konsulentbistand og advokatbistand. Der er sket en stigning i partiets forbrug på konsulenter på 103 % siden 2017. Liberal Alliances folketingsgruppe brugte både i 2018 og i 2017 0 kr. på konsulentbistand og advokatbistand. Alternativets folketingsgruppe brugte i 2018 230.719 kr. på konsulentbistand og advokatbistand. I 2017 brugte de 0 kr. Radikale Venstres folketingsgruppe brugte i 2018 0 kr. på konsulentbistand og advokatbistand. I 2017 brugte de 121.000 kr. SF's folketingsgruppe brugte i 2018 169.775 kr. på på konsulentbistand og advokatbistand. Der er sket en stigning i partiets forbrug på konsulenter på 157 % siden 2017. Det Konservative Folkepartis folketingsgruppe brugte i 2018 99.414 kr. på på konsulentbistand og advokatbistand. I 2017 brugte de 0 kr. Kilde: Regnskaber for folketingsgruppestøtte for 2018 Vis mere Luk

Kritisk Mette F

Det var en endog meget kritisk Mette Frederiksen, der i valgkampen lagde op til, at der kom andre boller på konsulent-suppen, når hun blev statsminister.

- Sidste år brugte vi i Danmark omkring 11 milliarder. Hold nu fast: 11 milliarder på konsulentydelser i den offentlige sektor. 11 milliarder, tordnede Mette Frederiksen på et pressemøde, inden hun fortsatte:

- Og jeg vil sætte et stort spørgsmålstegn ved, om det har gavnet jeres hverdag som social- og sundhedshjælpere overhovedet. Og jeg vil også sætte spørgsmålstegn ved, om det gavner de ældre.

- Jeg tror, vi er kommet ind i en utrolig kedelig udvikling i vores velfærdssamfund, hvor der bliver ansat flere og flere mennesker, der sidder bag et skrivebord. Flere og flere mennesker, som laver 'new public management', der analyserer, implementerer, forankrer og alle de der utrolig fine ord, sagde S-formanden.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

S: Niveauet skal nedbringes ... for staten

Til spørgsmålet om, hvordan ønsket om, at staten skal spare på konsulenter, hænger sammen med partiets eget massive forbrug på konsulentbistand, har Ekstra Bladet forsøgt at få et interview med Socialdemokratiets gruppeformand, Flemming Møller Mortensen.

Han har dog valgt at sende en skriftlig besvarelse gennem en pressemedarbejder:

- Vi har aldrig sagt, at det skal forbydes at have udgifter til konsulenter. Men vi mener, at der må være plads til at nedbringe niveauet, når vi kan se, at alene statens årlige udgifter til konsulenter steg med 1,5 mia. kroner i sidste regeringsperiode, og det offentlige samlet set bruger 11 mia. kroner på konsulenter om året. Til sammenligning har partierne på Christiansborg i 2018 brugt, hvad der svarer til knap 0,07 procent af det beløb, lyder det fra gruppeformanden.

- Men egentlig undrer det mig, at der er så megen modstand mod vores forslag om at spare 3 mia. kroner på konsulentudgifter og i stedet bruge pengene på velfærd. Det burde partierne bakke os op i.

Flemming Møller Mortensen mener desuden ikke, at man kan tilskrive den voldsomme stigning på netop denne budgetpost hos socialdemokraterne særlig meget:

- Når det kommer til den konkrete post i vores gruppestøtteregnskab, giver den også plads til andre elementer end den type konsulentudgifter, som jeres historie handler om. Derfor skal man være påpasselig med at sammenligne på tværs af partierne eller for den sags skyld sammenligne det ene år med det andet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kritik: Konsulenter laver ikke varm luft

Socialdemokratiets melding om besparelser på konsulenter i det offentlige kommer frem i den endelige slutspurt af forhandlingerne om næste års finanslov, og den vækker ikke begejstring alle steder.

Henriette Søltoft er branchedirektør for DI Rådgiverne. Hun hæfter sig ved, at regeringen endnu ikke har klarlagt, hvilke opgaver og services, der ikke længere vil prioriteres med de varslede besparelser.

- Man skal altid vurdere, hvordan man bruger de offentlige skattekroner, og hvis man fra politisk side ønsker at skære nogle af de offentlige opgaver væk, så er det jo et udtryk for en politisk prioritering.

- Men det er ikke sådan, at man køber konsulenter ind til at sidde og lave varm luft. Konsulenter er typisk nogen, der er inde og hjælpe det offentlige med at løse en lang række opgaver. Det kan være alt lige fra at træne sosu-assistenter, så de bliver bedre i stand til at hjælpe de ældre ude i deres hjem, til evaluering af, hvordan en eller anden konkret politik har hjulpet socialt udsatte, siger hun.