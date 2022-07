Kontant hold kæft-bolsje på vej til udrejsecenters naboer

Tre år efter at regeringen tiltrådte, er der stadig ikke fundet en løsning for de naboer til udrejsecenter Kærshovedgård, der i årevis har klaget deres nød. Nu ser de dog ud til at få en pose penge.

I et udkast til et lovforslag lægger regeringen op til, at naboer enten kan sælge deres hus til staten eller få et kontant hold kæft-bolsje.

- Det er jo helt grotesk. Regeringen har ikke løftet en finger for de stakkels naboer på noget tidspunkt. De har snakket og snakket i flere år– men intet er sket. Og nu forsøger man så at bestikke sig ud af problemerne, skriver Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Pia Kjærsgaard, om udviklingen.

Interview med Jakob Elleman-Jensen & Ib Boye Lauritsen omkring kaos med udrejsecenteret Kærshovedgård.

Annonce:

Kriminalitet og droppede planer

Kærshovedgård blev et udrejsecenter i 2016. Her bor blandt andre udviste asylansøgere og udlændinge på tålt ophold. Beboerne har skabt store problemer for naboerne, der har klaget over utryghed og kriminalitet i området.

Den tidligere regering planlagde at sende de udviste kriminelle til øen Lindholm. Men den plan blev skrottet efter valget. Den socialdemokratiske regering brugte to år på at finde en alternativ løsning. Det endte med et nyt center på Langeland, men det var der ikke flertal for i Folketinget.

Og til sidst er det altså endt med, at regeringen vil tilbyde naboerne kompensation. Naboer inden for 500 meter bliver tilbudt, at staten køber deres hus. Naboer mellem 500 og 1000 meter fra centret vil få 150.000 kroner og dem et hak længere væk 50.000 kroner.

- Det er vist det, man i gamle dage kaldte at købe sig aflad, siger Ib Lauritzen (V), borgmester i Ikast-Brande Kommune.

Annonce:

Mister troen

Ib Lauritzen har i årevis forsøgt at råbe op om at finde løsninger på problemet med de dybt kriminelle udlændinge, der belaster lokalområdet. Men med lovforslaget om kompensation tror han ikke på, der vil ske noget.

- Det er en dårlig løsning, som jeg ser som et signal fra regeringen om, at de ikke kommer til at gøre mere. Så jeg ser det som en tilståelsessag om, at man har opgivet at finde en løsning, siger han.

Borgmesteren mener samtidigt, at tilbuddet om kompensation tager naboerne som gidsler:

- Tager man imod, så har man samtidigt accepteret, at tingene er, som de er, og at der ikke bliver gjort mere. Det er en ufin måde at behandle naboerne på.

Ib Lauritzen understreger, at det er et svært problem. Ikke mindst fordi man bare vil flytte problemerne andre steder hen, hvis man flytter beboerne.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Udlændinge- og Integrationsminister Kaare Dybvad Bek.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hele Ole Tranbergs liv har været på Gammel Kærshovedgård. Men det står til at slutte nu, hvis Folketinget vedtager, at det vil købe gården. / Foto: Claus Bonnerup

Farvel til familiegården

Annonce:

Der er ingen tvivl hos Ole Tranberg om, at han og konen forlader den gård, der har været hans hjem siden fødslen, hvis staten står klar til at ekspropriere ham. Siden 2016 har han været nabo til Udrejsecenter Kærshovedgård, der huser både udviste udlændinge og udlændinge på tålt ophold.

Selvom han har levet hele sit liv på Gammel Kærshovedgård har naboskabet til udrejsecentret været opslidende og gjort hans ejendom så godt som værdiløs.

- Får vi muligheden, så er vi væk, siger han.

Ingen andre valg

Ole Tranberg er over årene blevet symbolet på dem, der har lidt under naboskabet til de kriminelle udlændinge, der er huset på Kærshovedgaard. Han har måttet hegne sin ejendom ind og er gang på gang blevet skuffet, når Christiansborg har lovet løsninger uden at levere nogen.

Nu lurer en mulig ekspropriation. Og den kan Ole Tranberg ikke sige nej til, fortæller han.

- Kan vi komme derfra med spareskillingerne i behold, så er der ikke så meget at spekulere over. Jeg har jo talt med en ejendomsmægler eller to de sidste par år.

Annonce:

- Det er jo liebhaveri med skov og kronvildt. Men hvem faen - der har det antal millioner - vil bo lige ved siden af et udrejsecenter? De køber da et sted langt væk fra den slags problemer. En ejendomsmægler sagde, at hvis jeg satte huset til salg til nul kroner, så blev vi i hvert fald ikke skuffede.

Derfor er alternative til ekspropriering - en kompensation på 150.000 kroner - heller ikke en valgmulighed.

Svær afsked

Selvom valget er økonomisk oplagt, så bliver det ikke let for Ole Tranberg at forlade Gammel Kærshovedgård, hvor han er født og opvokset.

- Jeg har jo plantet de fleste træer, der står i skoven. Og hvis ikke jeg har, så har mine forælde. Så der er mange følelser knyttet hertil, det skal jeg ærligt indrømme.

- Hvis det bare havde været et landbrug på en flad mark, så havde det været lettere. Men vi har jo set alting vokse op her. Jeg tror. man skal have prøvet det. for at vide, hvordan det er at forlade sådan et sted, fortælle Ole Tranberg.

Han havde tidligere håbet, at et af børnene ville overtage. Men han vil ikke byde dem at satse privatøkonomien på den galej.

Annonce:

Søvnløse nætter

At flytte fra livsværket er faktisk lige nu den gode løsning for Ole Tranberg. For selvom lovforslaget er sendt i høring har års kamp og skuffelser fra Christiansborg sat sine spor:

- Det skal ske, før jeg tror på det. For efter alt at dømme kan loven ikke blive vedtaget, før der har været valg. Og på den anden side af et valg har ingen jo garanteret os noget som helst.

Derfor krydser Ole Tranberg da også fingre for, at en eventuel ny regering ikke genopliver diskussionen og skrotter den kommende mulighed for ekspropriation.

- Vi skal have noget ud af resten af vores liv og det har været slidsomt de sidste mange år. Det er da hyggeligt nok at snakke med journalister og have besøg af udlændingeministre.

- Men det har kostet for meget, trukket for mange tænder ud og givet for mange søvnløse nætter. Vi kan ikke satse på, at nogen finder en anden løsning, siger Ole Tranberg.

Han fortæller, at både han og konen nu er over 60. Og så ved man ikke, 'hvornår lyset bliver slukket':

Annonce:

- Det giver for meget surhed og tristhed. Og det nytter ikke noget, at gå sur i graven. Så for os er der ikke meget at overveje. Vi skal ud af det. Vi skal videre.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Balladen om Kærshovedgård

* Udrejsecenter Kærshovedgård blev etableret i 2016 af den daværende V-regering med opbakning fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance.

* I november 2018 var det en del af finanslovaftalen for 2019 mellem VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti, at der skulle laves et udrejsecenter på øen Lindholm nær Stege.

* Den plan skrottede den nuværende S-regering, da den kom til i 2019. I stedet lovede den at finde et andet sted.

* I 2021 foreslog regeringen at flytte de mest problematiske beboere til Holmegård på Langeland. Det forkastede Folketinget.