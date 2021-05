Kontant slagsmål truer

Det er alt for uambitiøst, at kun 4000-6000 børn skal løftes ud af fattigdom.

Sådan lyder det fra S-regeringens støttepartier SF og Enhedslisten efter den såkaldte Ydelseskommission mandag fremlagde sine anbefalinger til en reform af kontanthjælpssystemet.

Enhedslisten har for knap to uger siden truet med at udløse folketingsvalg, hvis S-regeringen ikke imødekommer støttepartiet i en aftale, som gør op med børnefattigdom.

Mandagens anbefalingerne mildner ikke tonerne fra Enhedslistens beskæftigelsesordfører, Victoria Velasquez.

– Jo mere jeg graver i kommissionens anbefalinger, så er jeg ret bekymret for, at der stadig er alt, alt for mange børn, som vokser op i fattigdom.

– Hvad vil I gøre ved det?

– Vi vil gå til forhandlingerne med krav om at få flyttet flere børn ud af fattigdom - og se på hvor vi kan gøre det klogest. Vi må se på, om der kan bygges oven på eller udvides, siger Victoria Velasquez.

Hun afviser dog, at sætte eksakte beløb på, hvor mange ekstra penge Enhedslisten vil kræve til børnefamilierne med de laveste rådighedsbeløb. Men ifølge Enhedslisten har kommissionen ikke løst opgaven.

– Vi risikerer, at lige så mange som i dag vil leve under fattigdomsgrænsen. Jeg kan også være bekymret for, at man fattiggør nogle for at hjælpe nogle andre, siger hun.

– Skal alle børn ud af lavindkomstgrupperne, før I stiller jer tilfredse?

– Der kan være langt før, at Enhedslisten bliver stillet helt tilfredse, for vi har jo ikke 90 mandater. Derfor skal der landes et kompromis, erkender Victoria Velasquez.

Hønge vil gøre indhug

Ifølge beskæftigelsesordfører-kollega fra SF, Karsten Hønge, viser anbefalingerne, at der skal bruges flere penge på kontanthjælpssystemet, hvis tilstrækkeligt mange børn skal have det økonomisk bedre.

– Hvor mange?

– Umiddelbart er man nødt til at køre den midlertidige børneydelse ind i systemet. Der har vi afsat 400 millioner inklusive adfærdsændringer.

– Hvor mange børn vil det berøre?

– Det må vi spørge ind til. Men et klart indhug.

– 4000-6000 børn vil med kommissionens anbefalinger komme ud af det, I kalder fattigdom. Hvad vil du op på?

– Væsentligt flere!

– 8000?

– Jeg vil nødigt lægge mig fast. Men klart målbart og betragteligt flere.

– 12.000, kan du nikke til det?

– Det må vi forhandle med regeringen om, siger Karsten Hønge.

Ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) er anbefalingerne ’et godt grundlag at arbejde videre fra’, når forhandlingerne for alvor begynder. De ventes de først at gøre efter sommerferien.