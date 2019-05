Kontroversiel IQ-forsker stiller op for Paludan

Den kontroversielle intelligensforsker Helmuth Nyborg stiller op for Stram Kurs.

'Professor Helmuth Nyborg er en internationalt højt respekteret og anerkendt forsker, der i årtier har forsket i og udbredt kendskabet til videnskaben inden for IQ og menneskers biologiske forskellighed inden for kognitive evner. Hans viden og utrolige indsigt og formidlingsevne er derfor af ubeskrivelig værdi for både partiet og for Danmark,' skriver Stram Kurs på partiets Facebook-siden.

Helmuth Nyborg

Opdateres...