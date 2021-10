KoPio: Mettes medievenner i kopiskandale

Kopiér - sæt ind.

Sådan har arbejdsgangen været i betydelig grad i 39 artikler på Netavisen Pio, som dermed har tyvstjålet en lang række mediers levebrød.

Det kan Ekstra Bladet nu afsløre på baggrund af en gennemgang af det seneste års nyheder på Netavisen Pio, der har utrolig tætte bånd til Socialdemokratiet.

Professor i journalistik og leder af journalistuddannelserne på Syddansk Universitet Peter Bro har set hele materialet igennem, og han er klar i mælet.

- Det er et af de grelleste eksempler, jeg har set, på ren copy-paste-journalistik, hvor man simpelthen tager lange passager - for ikke at sige hele artikler - fra andre medier, siger Peter Bro.

'Rent og skært plagiat'

Samtidig har brancheorganisationen Danske Medier haft jurister til at gennemgå de 39 artikler fra Netavisen Pio. Og konklusionen er den samme.

- Det er nogle ret grelle eksempler, Ekstra Bladet her kan fremlægge. Vi er langt ude over at diskutere citatregler. Her er tale om rent og skært plagiat fra kilder, der er beskyttet af ophavsretten, siger direktør Mads Brandstrup.

Overblik - De kopierede medier Her er de medier, som Pio Pio i mere eller mindre grad har stjålet 39 artikler fra: Berlingske: 7 Danmarks Radio: 6 Ekstra Bladet: 4 Fagbladet 3F: 4 Finans: 3 A4: 2 TV 2: 2 Altinget: 2 Politiken: 2 Forskerforum: 1 Kristeligt Dagblad: 1 B.T.: 1 TV Midtvest: 1 Fagbladet FOA: 1 Ritzau: 1 Weekendavisen: 1 Vis mere Vis mindre

Strammede retningslinjer

Medierne må gerne citere hinanden, men i januar 2020 blev de vejledende retningslinjer for citat strammet for den samlede mediebranche. Man må som udgangspunkt kun kopiere ét direkte citat.

Derudover må man højst basere 'et par afsnit' på den citerede artikel. Altså ingen kopiering her, og det bryder Netavisen Pio med ifølge professor i journalistik Peter Bro.

- Det er hovedparten i materialet, hvor vi overskrider en grænse, selvom grænsen er flydende. Det her bliver i højere grad plagiat-historier, og vi er langt over grænsen, siger han.

Medierne skal også huske at henvise til den originale artikel - gerne med et link - og her lever Netavisen Pio op til retningslinjerne hver gang.

- Men det kan ikke være et figenblad for at copy-paste størstedelen af artikler - heriblandt både rubrik, manchet, brødtekst og citater - fordi så bryder journalistikken sammen, forklarer Peter Bro.

'Dumpet med det samme'

En ting er mediernes interne retningslinjer. Noget andet er ophavsretsloven, hvor et muligt brud afhænger af 'god skik', ifølge professor i ophavsret ved Københavns Universitet Morten Rosenmeier.

- Hvad det vil sige, afhænger igen af, hvad ansvarlige, tjekkede personer plejer at gøre på det relevante område, siger Morten Rosenmeier.

- Når det handler om citat fra journalistiske artikler, afhænger god skik-vurderingen af, hvad man må ifølge almindeligt tiltrådte normer for journalistisk etik, forklarer han.

Og den overskrider Netavisen Pio klart, ifølge professor i journalistik og leder af journalistuddannelserne på Syddansk Universitet Peter Bro.

- Det er ikke god skik, som Netavisen Pio bedriver her, og var det blevet indleveret på SDU's journalistuddannelser, var de studerende dumpet med det samme, siger han.

Pio har fået mediestøtten siden 2017. Netavisen modtager godt 500.000 kroner i år.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kan få millionregning

Netavisen Pio kan ende med en millionregning, hvis alle de krænkede medier kræver godtgørelse og erstatning.

Ekstra Bladet har forhørt sig ved flere advokater, som arbejder med sager om brud på ophavsret i mediebranchen. Her lyder vurderingen, at en krænkelse kan medføre et krav på 10.000-50.000 kroner.

Det afhænger af, hvor meget der er kopieret, og hvor stor en del af henholdsvis original og kopi det kopierede fylder.

Det er op til hvert enkelt medie i Netavisen Pio-sagen at kræve erstatning, oplyser Danske Medier.

- Kopiering af artikler udgør krænkelser af ophavsretten, som berettiger medierne til at kræve vederlag, godtgørelse og eventuelt erstatning, siger direktør Mads Brandstrup.

- I denne situation bør det enkelte medie vurdere, hvordan man ønsker at påtale krænkelsen af mediets artikler, lyder det.

Professor i journalistik Peter Bro mener også, at godtgørelse kan komme på tale.

- Vi læner os op ad noget, hvor andre end mig burde kigge på, om der skulle sendes en faktura, fordi deres arbejde er blevet overtaget, vurderer han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sådan planker de andres indhold ...

EKSEMPEL 1: DR's historie om coronasvindel. Det markerede tekst går igen i begge historier. EKSEMPEL 1: Pios historie om coronasvindel. Det markerede tekst går igen i begge historier. EKSEMPEL 2: Berlingskes historie om ædresdrab. Det markerede tekst går igen i begge historier. EKSEMPEL 2: Pios historie om ædesdrab. Det markerede tekst går igen i begge historier. EKSEMPEL 3: B.T.'s historie om Søren Gade. Det markerede tekst går igen i begge historier. EKSEMPEL 3: Pios historie om Søren Gade. Det markerede tekst går igen i begge historier. EKSEMPEL 4: DR's historie om balladen i Venstre. Det markerede tekst går igen i begge historier. EKSEMPEL 4: Pios historie om balladen i Venstre. Det markerede tekst går igen i begge historier. EKSEMPEL 5: Ekstra Bladets historie om Dansk Folkeparti. Det markerede tekst går igen i begge historier. EKSEMPEL 5: Pios historie om Dansk Folkeparti. Det markerede tekst går igen i begge historier. EKSEMPEL 6: Kristeligt Dagblads historie om regeringens uddannelsespolitik. Det markerede tekst går igen i begge historier. EKSEMPEL 6: Pios historie om regeringens uddannelsespolitik. Det markerede tekst går igen i begge historier. EKSEMPEL 7: TV2's historie om Danske Bank. Det markerede tekst går igen i begge historier. EKSEMPEL 7: Pios historie om Danske Bank. Det markerede tekst går igen i begge historier.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Skærpende omstændighed

De artikler, som Netavisen Pio har kopieret fra, er ofte store artikler, som har taget lang tid at lave for de andre medier. Og derfor er kopieringen ekstra slem.

Det vurderer professor i journalistik og leder af journalistuddannelserne på Syddansk Universitet Peter Bro.

- I det materiale, som jeg har fået forelagt, virker det til umiddelbart at være store satsninger for de medier, der bliver 'stjålet fra', siger han.

- Det gør det til en skærpende omstændighed, fordi de pågældende medier har brugt ressourcer på artiklerne, som bliver planket og brugt et andet sted, forklarer Peter Bro.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Chefredaktør på Pio: Jeg er ikke så bange

Ekstra Bladet har sendt samtlige 39 eksempler til Netavisen Pios chefredaktør, Niels Jespersen, og han frygter ikke et større sagsanlæg. Samtidig giver han ikke noget for retningslinjerne for god citatskik.

- Danske Medier er en arbejdsgiverforening, som vi ikke er en del af, og derfor føler vi os heller ikke forpligtet af deres regler og afgørelser, siger Niels Jespersen.

- Når det er sagt, så tilstræber jeg, at vi skal være gode kolleger og citere loyalt og inden for rimelighedens grænser. Hvis vi ikke har gjort det, er jeg ikke for stor til at sige undskyld og stramme op på procedurer, siger han.

- Der kan være tale om en krænkelse ifølge ophavsretsloven.

- Det har vi jo et system til at afgøre, og så må folk gøre indsigelser, hvis de mener, det er tilfældet.

- Hvis du selv kan se problemet, hvorfor så ikke selv tage kontakt til de pågældende medier og finde en løsning?

- Jo, og det er heller ikke min intention, at vi skal bryde nogens ophavsret, men jeg vil gerne se konkret, hvad det er for nogle eksempler.

- Fremfærden med at stjæle andres levebrød flugter ikke så godt med de værdier, som I bygger Pio på.

- Jeg mener heller ikke, vi stjæler andres levebrød. Vi føler os ikke forpligtet af, hvad en arbejdsgiverforening som Danske Medier har af regler, men vi tilstræber os på at være gode kolleger.

- Der kan jo komme et større krav om erstatning, hvis de fleste af artiklerne har brudt ophavsretten, som eksperterne mener.

- Jeg ved, hvad vi har publiceret, og det krav afventer jeg med sindsro. Jeg har ikke kigget på dem allesammen, men brud på ophavsret er at stramme den.

- Jeg har talt med en professor i ophavsret, som oplyser, at det handler om god skik i den omtalte branche i forhold til, hvor meget man må kopiere. Professor i journalistik Peter Bro siger, at hovedparten af de 39 artikler ikke er god skik.

- Jeg er ikke mediejurist, så det må jeg tage til efterretning, men når jeg kigger på resten af branchen, synes jeg ikke, at Pio stikker ud. De krav afventer jeg med sindsro.

- Der kan jo være tale om millioner.

- Det er jeg ikke så bange for. Jeg er mere bange for, at vi opfører os ukollegialt. Det er der større risiko for.

- Risiko? Vil du gå så langt som til at sige, at det gør I?

- Vi driver et medie, og en del af den proces er, at man begår fejl og kommer til at optræde ukollegialt. Det kan ske for selv de bedste. Selv Ekstra Bladet.

- Vi begår fejl som alle andre, og det skal vi blive bedre til at undgå.

- I skriver, at I er politisk uafhængige, men I har meget tætte bånd til Socialdemokratiet, hvor du selv har forsøgt at blive kandidat til Folketinget. Er I så uafhængige, som I skriver?

- Ja.

Pio abonnerer ikke på nyhedsbureauet Ritzau og har ingen aftaler med medier om, at de må kopiere deres tekster, oplyser Niels Jespersen, som ikke havde set alle eksemplerne igennem, da han udtalte sig.

Ekstra Bladet gav ham mulighed for at vende tilbage senere. Det skete med denne sms:

'Jeg har kigget på det, og jeg synes generelt de fremsendte artikler er på kanten, men at der desværre også er flere, som ikke lever op til godt citatskik. Det er ikke i orden, og det beklager jeg. Det er noget, vi vil rette op på fremover', skriver Niels Jespersen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tætte bånd til S

Pio Pio har altid haft utrolig tætte bånd til Socialdemokratiet, og den politiske slagside ses i de 39 artikler, vurderer Peter Bro.

Der er nemlig ændret en lille smule i Pio Pios artikler i forhold til de originale artikler fra andre medier. Og det kan ses i tilhørsforholdet.

- I de tilfælde, hvor der sker en egen behandling i det materiale, som jeg har kigget på, er det typisk der, man kan få en tanke, at mediet hælder til en retning politisk set, siger Peter Bro.

- De lægger for eksempel en ekstra kritik af erhvervslivet, direktører eller højrefløjspolitikere og partier ind, mens venstrefløjspolitikere har gjort noget godt, forklarer han.

Så tætte er de Netavisen Pio blev stiftet i 2012 af blandt andre den daværende top-socialdemokrat Henrik Sass Larsen. Mediet er opkaldt efter grundlæggeren af den socialdemokratiske arbejderbevægelse, Louis Pio. Selv skriver Pio på deres hjemmeside, at de er 'uafhængig af organisationer og partipolitiske interesser', men har et 'demokratisk socialistisk idégrundlag'. Den nuværende bestyrelsesformand, Max Meyer, har slået sine folder i 'Socialdemokratiet det meste af sit liv' ifølge Pio selv. Samtidig har den nuværende chefredaktør, Niels Jespersen, forsøgt at blive Socialdemokratiets folketingskandidat i Roskilde. Pios forhenværende chefredaktør Jens Jonathan Steen deltog på Socialdemokratiets kommunikationsmøder på Christiansborg. Selvsamme chefredaktør blev senere kandidat til Folketinget for Socialdemokratiet - og fortsatte som chefredaktør. Den tidligere bestyrelsesformand Peter Strauss Jørgensen er spindoktor for S-minister Dan Jørgensen og tidligere rådgiver for Henrik Sass Larsen. Peter Strauss er gift med S-minister Ane Halsboe. Flere eksperter har anfægtet Pios uafhængighed, og Venstre har da også beskyldt Pio for at værre 'en forlænget arm for Socialdemokratiet'. Vis mere Vis mindre

Socialdemokratiet prædiker solidaritet og ordnede forhold på arbejdsmarkedet, men den del fokuserer Pio ikke på.

- Det er paradoksalt, når det her sker på et medie som Pio Pio, fordi det ikke er specielt solidarisk at arbejde på den måde, siger Peter Bro.