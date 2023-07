Koran-krise truer - regeringen holder ferie

Irak vil have alle lande i EU til at 'genoverveje retten til at demonstrere', efter at to mænd brændte en koran af foran landets ambassade i København

Danmark fik mandag endnu en tur i internationale medier på grund af en koranafbrænding foran Iraks ambassade i København.

Selve demonstrationen kunne have fundet sted i en telefonboks - der var kun to til stede.

Duoen fra gruppen Danske Patrioter tørrede fødder i det irakiske flag under deres optrin, ligesom de havde stillet et par sko på en koran. Herefter stak de ild på bogen - skoene beholdt de dog.

Men trods demonstrationens minimale størrelse, så reagerede Iraks udenrigsministerium straks på sagen. I en pressemeddelelse opfordrede det officielle Irak 'myndighederne i EU's lande' til 'hurtigt at genoverveje den såkaldte ytringsfrihed og retten til at demonstrere'. Intet mindre.

Ministre på sommerferie

Den danske regering, derimod, er helt tavs.

Statsministeriet henviser til udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), der søndag pludselig dukkede op på Tour de France-podiet i Paris sammen med Jonas Vingegaard.

Løkke kaldte forleden koranafbrændingerne på dansk jord for 'skændige'. Men mandag havde Løkke ikke mere at sige.

Han henviser i stedet til den socialdemokratiske justitsminister Peter Hummelgaard, der via sit ministerium lader forstå, at han ikke har nogen kommentarer på grund af sommerferie.

Først sent på aftenen mandag kom der alligevel et lille pip fra Løkke i form af et kort tweet fra Udenrigsministeriet:

'Danmark fordømmer dagens afbrænding af Koranen, som blev udført af meget få individer. Disse provokerende og skamfulde handlinger repræsenterer ikke den danske regerings synspunkter. Appel til alle til at deeskalere - vold må aldrig være svaret', udtalte Løkke på Twitter.

Sagen har ellers fået bølgerne til at gå højt i Mellemøsten.

Bål og brand

Lørdag kom Dansk Flygtningehjælp under angreb i den irakiske by Basra, hvor deres kontorer blev sat i brand.

Torsdag blev den svenske ambassade i Bagdad stormet og sat i brand, ligesom demonstranter natten til lørdag forsøgte at storme det område i Bagdad, hvor den danske ambassade ligger.

Og både nyhedsbureauet Reuters og det arabiske nyhedsmedie Aljazeera var da også hurtigt over mandagens optrin foran Iraks ambassade.

Flere domme

I spidsen for tomands-demonstrationen stod Danske Patrioters Toke Lorenzen, der tidligere har været med i Rasmus Paludans Stram Kurs og ikke mindst været i ordensmagtens søgelys.

Han har selv erkendt i et interview med netmediet BT, at han har domme for at stjæle fra en pengetransport og for handel med hash. Han har også været tiltalt for vold, ligesom han blev sigtet for racisme, da han for to år siden råbte efter det daværende folketingsmedlem Sikandar Siddiques forældre foran Folketinget.

Duoen lagde også deres optrin ud på Facebook, hvor man blandt andet kan høre dem blive enige med hinanden om, at 'det er bedre at dø af cigaretter end at dø af islam.'

Understreger pointe

Mens den danske regering altså melder ferielukket, så er det nemmere at slå ord af Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt.

Han har tidligere kritiseret Lars Løkke for at fordømme koranafbrændingerne, og ifølge ham er der en pointe med den slags:

- Koranafbrændinger handler om at understrege selve hovedproblemet med de muslimske lande og den muslimske kultur: at der ikke er sket en adskillelse af politik og religion ligesom her i den kristne verden, skriver han i en sms til Ekstra Bladet.

- Og det understreger jo pointen: at den muslimske verden har et seriøst problem med at forstå helt grundlæggende frihedsrettigheder, herunder retten til at fornærme andres religion, skriver han videre.

Imod blasfemi

Tilbage i 2017 blev den såkaldte blasfemi-paragraf afskaffet, og dermed var det ikke længere strafbart at brænde bøger som Koranen eller Bibelen af i fuld offentlighed.

Socialdemokratiet stemte dengang imod at afskaffe paragraffen. Ekstra Bladet ville derfor gerne have hørt partiets justitsminister om, hvordan han ser på paragraffen i dag. Men der var som nævnt sommerferielukket.