Kortere skoledag på vej: 'En sejr for børnene'

Regeringen er klar til at gøre skoledagen for folkeskoleeleverne kortere, når den i dag præsenterer udspil på området

Lars Løkke Rasmussen (V) og hans regering vil gøre skoledagen kortere for landets folkeskoleelever.

Ifølge både Politiken og TV2 vil regeringen spille ud med, at skoleugen i gennemsnit skal være 1,8 timer kortere. Udspillet med titlen 'Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – Justeringer af folkeskolereformen' vil blive præsenteret af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og undervisningsminister Merete Riisager (LA) i dag kl. 10.30.

Regeringens plan om en kortere skoledag får en pæn modtagelse hos en af regeringens normale modstandere. Ifølge Enhedslistens uddannelsesordfører, Rosa Lund, har de lange skoledage således været en af folkeskolereformens helt store fiaskoer.

- Selvom der ikke er lagt op til drastiske forkortelser af skoledagen, så er selv den mindste forkortelse af skoledagen er en sejr for børnene. For de lange skoledage har haft en lang række negative konsekvenser for elevernes skoledage. Blandt andet ved vi, at eleverne har svært ved at koncentrere sig og oplever stress som følge af skoledagens længde, siger hun i en pressemeddelelse.

27,8 timer til de mindste

Også politisk ordfører hos SF, Jacob Mark, er klar til at forkorte skoledagen for folkeskoleelevene. Dog på én betingelse:

- Vi vil gerne gennemføre det med regeringen, hvis vi til gengæld kan få ændret på det, som regeringen også foreslår - nemlig at bruge mere tid på flere fagtimer - det, synes vi, er en dum idé, siger Jacob Mark til Ritzau.

I dag er minimumstimetallet for børnehaveklasse til og med 3. klasse 30 timer. Det skal fremover være 27,8 timer, skriver Politiken.

Timerne på mellemtrinnet - altså 4.- 6. klasse - skal sænkes fra 33 til 31,5 timer, mens udskolingen, som er 7. til og med 9. klasse, skal gå fra at have 35 til 33,5 timer, beretter Politiken, som har set en del af regeringens udspil.

