Kovender for Støjberg

'Vi skal ud af EU'.

Sådan lød det med høj og klar røst fra Søren Espersen, dengang han var næstformand i Dansk Folkeparti.

Her fejrede han Brexit som briternes 'uafhængigheds-dag', ligesom han kaldte det 'fake news', når nogen påstod, at Dansk Folkeparti ikke ville helt ud af unionen.

Her er Støjbergs kandidater

Nu stiller han som en stribe andre tidligere DF'ere op til Folketinget for Inger Støjberg - Danmarksdemokraterne. Og Støjberg vil ikke melde sig helt ud af EU. Hun vil bare have en slankere union, noget i stil med EF.

Og det mener Søren Espersen derfor også nu, understreger han over for Ekstra Bladet:

Ikke mig-mig-mig

- Søren Espersen, synes du stadig, vi skal ud af EU?

- Vi har fundet en måde, hvor vi siger, at vi vil have det gode gamle EF. Og har man det, så har man også udelukket sig fra EU. Man kan ikke bare - som briterne gør - går alene på denne her måde og så sidder i suppedasen økonomisk, som de gør i øjeblikket, siger Esperen i Ekstra Bladets podcast 'Ingen kommentarer'.

Ingen kommentarer: Hits from the bong

Sidste år skrev Espersen ellers et indlæg i magasinet Ræson, hvor han pointerede, at 'de dystre Brexit ikke er gået i opfyldelse - nu skal vi følge briterne ud i friheden'.

- Du sagde, at du ville helt ud?

- Nårh ja, jeg indrømmer da også, at vi er nødt til at bøje os mod hinanden. Og det her med EF synes jeg, var en god måde at gøre det på. Og det er Inger Støjberg heldigvis også enig med mig i. Når man går ind i et nyt parti, kan man ikke bare sige mig-mig-mig. Så sådan er det.

45 grader

- Så du bøjer dig så på den måde, at du fuldstændig forlader den position, du havde. Du var meget, meget klar på, at vi intet skulle have af EU?

- Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det gav inspiration, da briterne meldte sig ud, men jeg tror bare, at hvis der skal være nogen realisme i det, så skal det ikke være en udmeldelse på den måde. Men min foragt for EU er stadig den samme.

- Hvor mange grader vil du selv mene du har vendt rundt, når du er gået fra at ville helt ud af EU til, at du nu ikke vil ud af EU?

- 45, lyder svaret prompte.

- Målet er stadig en ophævelse af den europæiske union. Men selvfølgelig har jeg da givet mig, siger Espersen.

EU for arbejdsglæde

Tilbage er så spørgsmålet, hvordan Espersen og Støjberg konkret har 'bøjet sig mod hinanden' for at kunne være i samme parti. For Espersens formulering kunne jo efterlade et indtryk af, at der havde været en form for forhandling mellem de to, hvor der blev givet og taget lidt på forskellige mærkesager. Men sådan skal det ikke forstås:

- Hvad har Støjberg givet dig til gengæld for, at du opgav det med EU?

- Jeg har fået arbejdsglæden tilbage. Og tyrker-troen på... jeg har en urolig tæt fornemmelse af, hvad Inger Støjbergs projekt går på. Det har givet mig arbejdsglæden tilbage. Og projektet, det stråler, lyder det begejstret fra den tidligere DF-profil.