Kovending efter brev-brøler: Nu stopper udvisningerne

De danske myndigheder vil alligevel sætte udvisningerne af britiske statsborgere, der efter Brexit ved en fejl har søgt om opholdsdokument for sent, på pause.

Det oplyser Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) i en pressemeddelelse.

Og det er noget af en kovending. For godt en måned siden fastslog myndighederne ellers, at man ville fortsætte med at smide briter ud af landet.

SIRI's brev-brøler

Ekstra Bladet har de seneste måneder afdækket, hvordan flere briter aldrig modtog tre orienteringsbreve fra myndighederne, som havde til opgave at oplyse om, hvornår de skulle søge om at forny deres opholdstilladelse efter Brexit.

Det har medført, at flere søgte for sent og derfor enten står til at blive udvist eller allerede er blevet tvunget ud af landet. For mange betyder det et farvel til venner, kærester, arbejde og det liv, de har opbygget i Danmark.

Avisen har ligeledes afdækket, at det ikke er et spørgsmål om, at brevene i enkelte tilfælde ikke er nået frem. Fejlen er derimod systematisk; ingen af de briter, som ankom til Danmark efter 31. januar 2020, har fået dem.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad (S) erkendte i begyndelsen af januar, at dele af forløbet har været ærgerligt, og at regeringen derfor vil se på, 'om det skal give anledning til tiltag over for de berørte personer.'

Regeringen gik altså i tænkeboks, men i mellemtiden fortsatte sagsbehandlingen ufortrødent. Indtil nu.

Philip og Frederikke er blandt de mange, der er ramt af myndighedernes brev-brøler. Foto: Jonas Olufson

Søgte fire dage for sent: Et helvede!

En af de briter, der står til at skulle forlade Danmark, er Philip Russell, som er forlovet med danske Frederikke.

- Vi er rigtig glade for, at udvisningerne nu er sat i bero, fortæller hun.

I parrets tilfælde fik Philip Russell søgt om lov til at blive i Danmark fire dage for sent, netop fordi han ikke havde fået myndighedernes breve.

Og det har haft store konsekvenser for deres hverdag:

- Det her skulle have været det lykkeligste år i mit liv. Jeg skulle starte et nyt liv med min forlovede i et nyt land, vi skulle have været gift, vi skulle have nydt livet.

- Men nu er vi fanget i et bureaukratisk helvede, har Philip Russell tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

Philip og Frederikke oplyser, at de endnu ikke har hørt fra SIRI. Deres sag er lige nu ved Udlændingenævnet, fordi de har klaget over afgørelsen. Men de forventer, at den med den nye udmelding vil blive sendt tilbage til SIRI.

- Fremtiden ser en smule mere lys ud, siger Frederikke Sørensen.