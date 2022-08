KovendInger: Se hendes vilde slingrekurs

Der har været gang i svingdøren til holdningsbutikken hos Inger Støjberg.

På en lang række områder arbejder formanden for Danmarksdemokraterne i dag for det diametralt modsatte af, hvad hun før var med til at gennemføre eller foreslå, da hun var en central figur i Venstre.

Hun har talt imod tørklædeforbud, men vil nu have det indført i skolerne.

Hun har udvandret fra det politiforlig, hun nu vil tilslutte sig.

Hun har stemt ja til retsforbeholdet, hvor hun i virkeligheden mente nej.

Hun har tidligere stået urokkeligt fast på, at Lindholm var den eneste ø, hvor et udrejsecenter kunne ligge, men mener nu noget andet.

For slet ikke at tale om, at hun som fremtrædende Venstre-politiker i årevis har støttet en politik, der førte til centralisering af Danmark. Nu er hendes hovedbudskab i Danmarksdemokraterne, at netop centraliseringen er gået for vidt.

I en sms skriver Inger Støjberg til Ekstra Bladet, at der overordnet ikke er noget mærkeligt i hendes holdningsskifte.

'Danmarksdemokraterne er et nyt parti, og derfor er det ikke så mærkeligt, at partiet mener noget andet end Venstre,' skriver Inger Støjberg.

Utroværdigt

Hos regeringspartiet Socialdemokratiet er politisk ordfører, Rasmus Stoklund, imidlertid ikke synderligt imponeret over Inger Støjbergs slingrekurs.

- Det kan virke lidt utroværdigt, at hun nu på en række spørgsmål tilsyneladende mener det diametralt modsatte af den politik, hun har været med til at føre igennem 20 år som fremtrædende medlem af Folketinget og minister, lyder det.