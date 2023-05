Kræftramt borgmester gør comeback: - Glæder mig helt vildt

'Jeg har været gennem et omfattende behandlingsforløb med kemoterapi, stamcelletransplantation og behandling med immundæmpende medicin. Det har ikke været nogen fest!', skriver Michael Ziegler (K) på Facebook.

Men nu er der lys for enden af tunnellen. Han bekendtgør nemlig, at han snart er at finde tilbage på borgmesterkontoret.

'Efter samråd med min læge har jeg besluttet at raskmelde mig som borgmester 25 maj. Det er dagen efter det ordinære byrådsmøde i maj måned. Jeg glæder mig helt vildt!', oplyser Michael Ziegler.

Stamcelledoner

Nogle gange kommer hjælpen fra den mest uventede kant. En chilensk kvinde har vist sig at være den redning, som den kræftramte K-borgmester havde brug for.

For at undgå tilbagefald er han helt afhængig af, at han kan få en stamcelletransplantation fra en egnet donor, og den donor viste sig altså at være en chilensk kvinde i 20'erne.

'Behandlingen har virket. Mine tal er rigtig gode. F.eks. er 99 procent af mine blodceller nu skabt af donors stamceller. Med andre ord er der nu kun 1 procent tilbage af 'mig'. Det er rigtig godt, for kræften blev jo i sin tid skabt af mutationer i mit eget system,' skriver Michael Ziegler.

30 millioner donorer i det internationale donorregister har vist, at den chilenske kvinde passer bedst til Michael Zieglers vævstype. Hun er et match på 9 af 10 parametre.

- Jeg blev meget, meget glad. Lægerne har hele tiden sagt, at de plejer at finde en donor, men det at få sat detaljer på betyder, at jeg nu ved, der er en af kød og blod, der har sagt ja til at give stamceller til mig, sagde Michael Ziegler dengang til Ekstra Bladet.

'Jeg vil fortsat være patient på Rigshospitalet i lang tid endnu. Der vil ske en gradvis udfasning af medicin, og jeg skal selvfølgelig til løbende kontrol. Men det er en del af 'pakken', når man har været ramt af en kræftsygdom', oplyser Ziegler. Foto: Privatfoto

Skal undgå infektioner

Michael Ziegler skal over de næste par måneder helt undgå at blive smittet med infektioner. Og det er der en helt bestemt årsag til:

'De kan nemlig 'hidse donorceller op' og udløse en graft-versus-host-reaktion. Frit oversat betyder det donor-imod-vært og handler om, at donorcellerne kan gå til angreb på mig. Det lyder dramatisk, og jeg fik faktisk en forsmag på det i påsken, hvor jeg blev ramt af en omgangsvirus. Men det kan slås ned, hvis det optages i tide', skriver han.

Derfor kommer Michael Ziegler på denne side af sommerferien også til at holde igen med de store offentlige arrangementer. Han kommer i stedet til at være lidt mere 'kontorborgmester'.

'Det beder jeg om forståelse for. Men bare rolig - det er kun for en tid. Det er fortsat kontakten med borgere, foreningslivet og byens liv, der giver mig gnisten til arbejdet som borgmester, afslutter bykongen sit Facebook-opslag med.

Michael Ziegler har siden 2006 været borgmester i Høje-Taastrup Kommune.