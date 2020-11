Krænkelsessag skaber splid hos Konservative

En krænkelsessag får de konservatives bestyrelse i Gribskov Kommune til at slå revner.

Ifølge den lokale formand, Michael Boed, har bestyrelsen fortsat fuld tillid til Trine Egetved (K) som spidskandidat til kommunalvalget, selvom hun har været centrum i krænkelsessagen. Problemet er blot, at sagen aldrig er blevet fremlagt for bestyrelsen, lyder det fra næstformand Flemming Blixt.

- Jeg kender ikke sagen særlig godt, for vi har ikke holdt noget bestyrelsesmøde, siden den kom frem. Derfor er formandens udtalelser også helt og holdent for hans egen regning, fortæller han.

- Jeg er ked af, at den konstituerede formand ikke har drøftet sagen med resten af bestyrelsen, fortsætter Flemming Blixt.

Politikers bryster fotograferet og vist til kollega

'En næse'

Det Konservative Folkepartis nationale udvalg for interne krænkelsessager kritiserede i et notat byrådsmedlem Trine Egetved for ikke at have undskyldt for en hændelse i 2018, hvor hun trak ned i kjolen på Venstre-kollegaen Natasha Stenbo Enetoft, så hendes bryster blev blottet foran byrådsmedlemmer og embedsfolk under et budgetseminar.

Den konklusion fra udvalget, der består af organisationsfolk i de konservatives forretningsudvalg, falder den lokale næstformand for brystet.

- I mine øjne gav udvalget Trine Egetved en næse i den her sag, og det har vi ikke fået lov til at håndtere i bestyrelsen, siger Flemming Blixt.

Problematisk sag

Næstformanden tror, at Trine Egetveds krænkelsessag kan blive et problem.

- Generelt tror jeg til hver en tid på, at alle er uskyldige indtil modsatte er bevist, men jeg kan godt se en udfordring i, at et medlem af byrådet har en sag som denne i bagagen.

- Derfor synes jeg, det ville være ordentligt at overveje nøje, hvad man gør, siger næstformand Flemming Blixt.

Kritiseret af partitop

Omvendt ser den konservative formand i Gribskov Kommune, Michael Boed, ikke noget problem i, at Trine Egetved bliver partiets spidskandidat ved næste års kommunalvalg.

Det gør han ikke på trods af partitoppens hårde kritik af Trine Egetveds ageren i krænkelsessagen.

'Almindelig ordentlighed tilsiger, at man sikrer sig dette (en uforbeholden undskyldning, red.), hvis man har været årsag til en hændelse som den beskrevne. Som folkevalgt for Det Konservative Folkeparti har man efter udvalgets opfattelse en særlig forpligtelse til at leve op til dette ansvar. Det har Trine efter udvalgets opfattelse ikke gjort,' stod der blandt andet i notatet.

Valget af spidskandidat står i aften. Udover Trine Egetved, der er indstillet af bestyrelsen, stiller også forfatter og forretningsmand Erick Thürmer op til posten.

I grafikken nedenfor kan man se opgørelsen af budgetseminaret, hvor krænkelsen fandt sted.