Krænker hos Radikale: Ledelsen kender navnet

De radikale har i offentligheden ført an i kampen mod krænkelser i dansk politik. Men internt er partiet også ramt af en sprængfarlig krænkelsessag.

Det er folketingsmedlemmet Lotte Rod, der har rejst sagen, som hun ligeledes har fortalt om på Facebook.

Lotte Rod bekræfter over for Jyllands-Posten, at partiets ledelse kender navnet på den pågældende.

- Vi er i gang med at finde ud af, hvad der skal ske. Jeg har talt med ledelsen, og vi har stadig en snak med hinanden om, hvad der er det rigtige at gøre, siger Lotte Rod.

Over for Ritzau ønsker hun ikke sæt navn på personen:

'Det er ikke mit mål at pege i retning af den ene eller anden person. Jeg tror, det er den bedste måde at ændre kulturen på', skriver hun i en sms.

Skal undersøges

Flere andre folketingsmedlemmer peger på, at ledelsen bør sanktionere den pågældende person, uanset hvem vedkommende er.

- Helt generelt mener jeg, at man selvfølgelig skal undersøge sådanne sager, og at det skal have konsekvenser for den enkelte krænker. Det gælder for private virksomheder, men også for et politisk parti, siger sundhedsordfører Stinus Lindgreen til Jyllands-Posten og tilføjer:

- Det mener jeg også i denne sag.

Fra partiets medlem af Folketingets Præsidium, Jens Rohde, lyder det:

- Jeg ved, at ledelsen kender navnet på krænkeren, og jeg har fuld tillid til, at sagen håndteres med de nødvendige sanktioner, der både bør og skal statuere et eksempel og illustrere, at vi naturligvis står ved det, som vi siger i andre sammenhænge, siger han til Jyllands-Posten.

Radikale Venstre: - Pilen peger på os selv lige nu

Proces i gang

Over for avisen henviser næstformand i den radikale folketingsgruppe, Sofie Carsten Nielsen, til, at der er en proces i gang:

- Lige nu arbejder vi på at finde ud af, hvordan vi håndterer sådanne ting her fremadrettet. Hvad konsekvenserne er af de her ting, som vi helt sikkert ikke har haft tydelige nok retningslinjer for. I det konkrete tilfælde er vi i gang og har en proces med Lotte (Lotte Rod, red.) om det. Og af hensyn til hende kan jeg ikke sige mere og alene af hensyn til hende, siger hun.