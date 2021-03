Krænker til bords med Mette

Det er Socialdemokratiets mest betroede folk, der sidder til bords, når Mette Frederiksen mødes med sin hovedbestyrelse.

Blandt de 32 medlemmer er også et medlem, som har fået en krænkelsessag på halsen.

Han hedder Jens Bagge og repræsenterer Sjælland, når hovedbestyrelsen samles for at blive orienteret om partiledelsens seneste beslutninger.

Ekstra Bladet kan beskrive et opsigtvækkende sagsforløb, som er endt med, at Jens Bagge ikke længere er formand for Faxe-Stevns kredsen, fordi han har udsat folketingsmedlem og boligordfører for verbale krænkelser og chikane over en periode på to år.

Ny MeToo-sag i Socialdemokratiet: Folketingsmedlem fik nok

Men selvom Jens Bagge har mistet opbakningen i sit eget bagland på Sydøstsjælland. Og selvom en advokatundersøgelse er gået imod ham, sidder han fortsat til bords med formand Mette Frederiksen.

Og det har partiledelsen ikke tænkt sig at blande sig i. Det siger partisekretær Jan Juul Christensen.

- Er Jens Bagge værdig til at sidde i hovedbestyrelsen nu?

- Alle sager, der bliver behandlet i vores advokatordning, skal behandles individuelt i hver enkelt sag. Sanktioner skal afhænge af den enkelte sag. Man skal se på proportionalitet i forhold til det, der er sket. Når det er en lokal sag, er det også lokalt, sanktioneringen er foregået.

- Hvordan har du det som partisekretær med, at en krænker sidder til bords med formanden?

- Nej, det har jeg ingen kommentar til.

- Hvis man virkelig vil seksuelle krænkelser til livs, burde I så ikke være mere åbne og åbent gå op imod krænkerne?

- Det er vigtigt, at vi tager fat om sexisme og krænkende adfærd. Får skabt en ny organisationskultur. Det er også det, vi har været fremme og sige. VI har vedtaget samværspolitik og lederkodeks. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi i specifikke sager har en fortrolig og respektfuld ramme, fordi det for de involverede er sårbart.

- Det er vigtigt, at man kan løse sager, uden at det er noget, man nødvendigvis kan læse om i din avis eller andre medier. Ellers risikerer man, at nogle sager ikke kommer frem, fordi nogle afholder sig fra at fortælle os om deres sag, siger Jan Juul Christensen.

Vi støtter ham ikke længere

Mens partiledelsen altså tøver med handling over for Jens Bagge, er lokalbestyrelsen i Faxe-Stevns mere afklaret. De støtter ikke længere den forhenværende formands kandidatur til pladsen i hovedbestyrelsen.

- Har Jens Bagge meddelt bestyrelsen, hvorvidt han agter at fortsætte i Socialdemokratiets hovedbestyrelse?

- Der er repræsentantskabsmøde 4. maj. På det møde skal der vælges hovedbestyrelsesmedlemmer for Sjælland.

- Vil I støtte, at han genopstiller?

- Nej, det gør vi ikke, siger kredsformand Nina Kjær.