Krænket under kommunal middag: Så meget drak de

Det flød med drinks, vin og øl på det budgetseminar, hvor en kvindelig politiker fra Gribskov Kommune fik blottet og fotograferet sine bryster af to kollegaer.

Faktisk blev der betalt for alkohol svarende til 416 genstande til de 33 politikere og embedsmænd, der deltog i seminaret, viser bilag, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Budgetseminaret fandt sted i august 2018 på det luksuriøse strandhotel Marselis i Aarhus hele 340 kilometer fra kommunens rådhus i Helsinge i Nordsjælland.

Men festlighederne tog en drejning for Venstre-politikeren Natasha Stenbo Enetoft.

Hun fik blottet sine bryster, da en byrådskollega fra Konservative, Trine Egetved, - bevidst eller ubevidst - hev hendes kjole ned. I samme øjeblik tog en tredje kollega, Jesper Behrensdorff, der dengang ligeledes var opstillet for Konservative, et billede, som han viste til 1. viceborgmesteren.

Dyrt druk-seminar

Det kommunale budgetseminar fandt sted over to døgn og kostede sammenlagt ca. 160.000 kr. Knap en måned senere valgte de selvsamme politikere at hæve kommuneskatten med ca. 200 mio. kr. over de følgende fire år.

På seminaret skulle de diskutere kommunens 'pressede' økonomi i 'ubalance'.

Politikerne i den pressede kommune havde ellers mulighed for at benytte en række kursusfaciliteter og hoteller inden for kommunegrænsen.

Alligevel faldt valget på det luksuriøse Helnan Marselis Hotel, hvor der er 'en fabelagtig udsigt over Aarhusbugten og direkte adgang til stranden og Marselis-skovene'. Her løb overnatning og kursusfaciliteter op i hele 92.895 kr.

Til Ugeposten Gribskov fortæller borgmester Anders Gerner Frost, som mange kender som tidligere ejendomsmægler i DR-programmet 'Hammerslag', fra partiet Nyt Gribskov, at de vil passe endnu mere på med, at politikerne og embedsmændene ikke får for meget at drikke.

- Det kan i borgernes ører hurtigt lyde som, at vi ikke laver andet end at holde drukfester, siger han til lokalmediet.

Ekstra Bladet har også forsøgt at få borgmesteren til at forholde sig til mængden af alkohol på seminaret, men det er han ikke vendt tilbage på.

Hyggeligt samvær

De to aftener på seminaret blev afsluttet med 'Hyggeligt samvær uden program'.

Det fremgår af det endelige program fra budgetseminaret, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Men der har ikke været tale om 'hyggeligt samvær' for alle seminarets deltagere.

Krænkelsen under middagen fandt angiveligt sted, da Natasha Stenbo Enetoft og Trine Egetved skulle fotograferes sammen.

Natasha Stenbo Enetoft (V) fik blottet sine bryster til et budgetseminar i 2018. Øjeblikket blev fanget på et billede, som en byrådskollega viste frem. Foto: Gribskov Kommune

Sisse Krøll Willemoes, der sidder i byrådet for Nyt Gribskov, var vidne til episoden, og det er ifølge Ugeposten Gribskov hendes opfattelse, at det er Trine Egetved (K), der river kjolen ned.

- Jeg ser, at Trine vender sig mod Natasha, og med sin hånd river hun ned i Natashas kjole. Hun har en helt almindelig kjole på, der ikke bare falder ned af sig selv, siger hun.

Et forløb hun bekræfter over for Ekstra Bladet. Hun ved dog ikke, om det var med vilje, at Konservatives politiker hiver ned i kjolen.

Viste foto

Først efter forsamlingen vendte hjem til Nordsjælland efter seminaret finder Natasha Stenbo Enetoft ud af, at øjeblikket med hendes bare barm blev fanget på et billede, som efterfølgende blev vist frem.

Jesper Behrensdorff, manden bag udløserknappen, nægter at have vist billedet frem med vilje.

Jesper Behrensdorff sidder i byrådet i Gribskov Kommune. Han er også en del af en større krænkelsessag, der fandt sted, mens han var opstillet for Konservative. I dag sidder han i byrådet for Nyt Gribskov (NG). Foto: Gribskov Kommune

Men 1. viceborgmester Bo Jul Nielsen har en anden opfattelse af forløbet.

- Jeg fik stukket telefonen med billedet på op i ansigtet, da jeg gik forbi, fortæller viceborgmester Bo Jul Nielsen til Ekstra Bladet.

- Min reaktion var meget voldsom, og jeg bad ham med det samme om at slette det, siger han.

Jesper Behrensdorff, der ikke er vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser, har på et møde med blandt andre Natasha Stenbo Enetoft og borgmesteren i kommunen undskyldt for episoden.

