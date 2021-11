Kræver åbenhed af Mette: Lukkede selv i

Blå partier kritiserer statsministeren for ikke at udlevere alt materiale til Mink-kommissionen. Men de afviste selv at udlevere internt materiale til forskere bag krigsudredning

- Det er nærmest komisk.

Sådan lød det fra Venstres mink-ordfører, Thomas Danielsen, da han i sidste uge kritiserede statsminister Mette Frederiksen for at have slettet alle sine sms'er og ignoreret Mink-kommissionens ønsker om at få materialet udleveret.

Men man skal ikke mange år tilbage i historien, før bøtten var vendt på hovedet.

Her afviste både Venstre, de Konservative og Dansk Folkeparti nemlig blankt at udlevere partiernes interne materiale til brug for den såkaldte Krigsudredning, der skulle granske krigene i Irak og Afghanistan. Det var i 2018.

Udredningen kom i stand efter, at blå blok havde nedlagt Irak-kommissionen. Men de forskere, der stod for udredningen, bad alle Folketingets partier om at udlevere interne møde-referater og andet, der kunne kaste lys over krigsdeltagelsen og partiernes interne kommunikation om den.

Men det fik forskerne ikke.

Ekstra Bladet har flere gange forsøgt at få svar på, hvorfor Mette Frederiksen og hendes nærmeste fortsatte med at slette sms'er, efter det blev besluttet, at minksagen skulle undersøges.

Se det om 25 år

Venstre afviste at udlevere sin interne kommunikation med henvisning til, at der 'først er adgang til Venstres arkiver efter 25 år'. Det oplyser en af forskerne bag udredningen, Rasmus Mølgaard Mariager, til Ekstra Bladet.

Dansk Folkeparti afviste med henvisning til, at partiet 'ikke har tradition for at udlevere referater'. I offentligheden brugte partiet dog en noget anden begrundelse, nemlig at man slet ikke lå inde med den slags dokumenter.

De Konservative pointerede blandt andet, at referaterne fra de interne møder var 'fortroligt', oplyser forskeren.

Ekstra Bladet har forsøgt at få Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, til at forklare, hvad forskellen er på, at Mette Frederiksen skal udlevere alle telefoner og computere, mens partiets egne interne dokumenter ikke skal udleveres til undersøgelser.

Alt skal frem

Hun er onsdag ikke vendt tilbage med svar. Hun henviser til, at hun er på valgkampagne.

Ekstra Bladet har til gengæld fået fat i partiets mink-ordfører, Thomas Danielsen, der skarpt har kritiseret Mette Frederiksen og regeringen i sms-sagen.

Han henviser i første omgang til partiets forsvarsordfører med den begrundelse, at han ikke kender til sagen om udlevering af dokumenter til Krigsudredningen. Men han siger samtidig:

- Helt principielt: hvis et flertal i Folketinget har besluttet, at noget skal undersøges, så skal ethvert parti bistå med det. Og det gælder naturligvis også Venstre, siger han i Ekstra Bladets podcast 'Ingen kommentarer'.

