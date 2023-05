Kræver bøder til EU-dansker: 'Det er hadtale'

Anders Vistisen, medlem af Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti, er røget i vælten i Bruxelles, hvor flere kolleger nu kræver, at han sanktioneres med bøder

DF'er Anders Vistisen befinder sig midt i et stormvejr efter en debat i Europa-Parlamentet tirsdag.

Her kom den danske MEP'er med flere kommentarer om islam. Kommentarer, der ikke er faldet i god jord hos flere af Vistisens EU-kolleger, der nu kræver ham sanktioneret med bøder.

I en debat om ratificering af den såkaldte Istanbul-konvention, der handler om forebyggelse af vold mod kvinder, kom Vistisen med 'udtalelser, som vi mener udgør hadtale'.

Sådan skriver MEP'erne Malin Björk, Evin Incir and Samira Rafaela i et brev til parlamentets formand, Robert Metsola, som POLITICO har set.

De tre kræver nu, at Vistisen sanktioneres på de dagpenge, han modtager som MEP'er.

'Beskæmmende'

Men hvad er det så, Vistisen har sagt?

Først og fremmest lød det fra DF'eren, at vold mod kvinder er uacceptabelt og bør straffes hårdere, men at debatten reelt var spild af energi, når straffelov jo behandles i de enkelte lande, ikke EU.

Men det er 'beskæmmende', at der ikke bruges mere energi på islams indflydelse på kvinders retssikkerhed, fortsatte han.

- Når jeg ser på mit eget hjemland, Danmark, er der ikke nogen tvivl om, hvor den mandschauvinistiske kultur er dominerende.

- Hvor man går ind for kvindelig omskæring, hvor man sender piger på genopdragelsesrejse til mellemøstlige og nordafrikanske islamiske lande, hvor der er udbredt hustruvold, og hvor der desværre også i Danmark er rigtig mange eksempler på mord og voldtægter, sagde Vistisen.

'Gik over stregen'

Således kræves de nu, at Vistisen - og to øvrige MEP'ere, der kom med lignende kommentarer - sanktioneres.

- Det eneste, præsidenten kan gøre, er at sanktionere deres dagpenge - men det vigtigste er selvfølgelig at sige: De gik over stregen, siger den svenske venstrefløjspolitiker Malin Björk til POLITICO.

Til samme medie siger Anders Vistisen, at hans tale var 'baseret på fakta', og at han endnu ikke har hørt fra EU-formand Metsola.

- Mener I virkelig, at det er god parlamentarisk skik, at lukke munden på politiske modstandere med bøder? spørger han også de danske MEP'ere, der sidder i samme grupper som de tre brevforfattere, på Twitter.

En talsmand for EU-formanden bekræfter over for POLITICO, at man kigger på sagen.