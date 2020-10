Kræver redegørelse for borgmesters bolig-kup

Var prisen for lav, da fonden Dansk Bibelskole i 2016 solgte en 460 kvadratmeter stor herskabslejlighed på Frederiksberg for 9,5 millioner kroner til Simon Aggesen (K), som i dag er borgmester i Frederiksberg Kommune?

Det vil Erhvervsstyrelsen undersøge, og foreløbigt har styrelsen bedt Dansk Bibelskole om at redegøre for handlen. Det viser et brev fra styrelsen til fonden, som netmediet Altinget har fået aktindsigt i.

Hvis prisen var for lav, risikerer medlemmerne af bestyrelsen for fonden at blive holdt personligt erstatningsansvarlige for bolighandlen.

I yderste konsekvens kan også borgmesteren selv risikere at skulle betale penge tilbage.

Ombudsmanden har også bedt om en redegørelse i sagen fra Frederiksberg Kommune.

Borgmester søgte ulovligt efter ung kvinde

Sagen om bolighandel kom frem i slutningen af september, da Ekstra Bladet fortalte, at Frederiksbergs borgmester som daværende rådmand og medlem af kommunens byudvalg i 2016 købte den omtalte lejlighed til en tilsyneladende god pris.

Han delte den op i to og solgte først den ene, siden den anden. Dermed fik han i løbet af knap fire år en nettofortjeneste på i alt 11 millioner kroner.

Gennemhullet: Spekulant-borgmesters forklaring skudt ned

Simon Aggesen har selv offentligt talt imod korttidsspekulation på boligmarkedet, som er blandt hans mærkesager.

Derfor kan sagen blive politisk skadelig for de konservative, som i forvejen er presset på Frederiksberg efter mere end 100 års styre.

Hvis fonden bevidst har solgt lejligheden til under markedsværdi, svarer det til, at fonden har uddelt fondsmidler til køberen. Det forklarer professor i fondsret på Københavns Universitet Rasmus Kristian Feldthusen.

- Vurderer Erhvervsstyrelsen, at et salg er sket til under markedsværdi, og der derved er foretaget en formålsstridig uddeling, så kan der rejses et tilbagebetalingskrav mod modtageren, hvis denne var i ond tro, eller der kan på vegne af fonden rejses et erstatningskrav mod fondens bestyrelse, siger han til Altinget.

Direktøren for fonden, Morten Christiansen, forklarer, at han fik vurderet lejlighedens værdi af to forskellige ejendomsmæglere.

Ny afsløring: Tilbød boliger til døtrene til falsk markis

Og at fonden endte med at sælge lejligheden til en lavere pris – men 'ikke væsentligt lavere' - end vurderingen, fordi Simon Aggesen til gengæld hjalp fonden af med en lejer, der ikke kunne opsiges.

- Vi har henvendt os til to lokale mæglere, og de er statsautoriserede, og jeg kan ikke se, hvordan jeg skulle have gennemskuet, at de har vurderet den forkert, siger Morten Christiansen til Altinget.

Simon Aggesen har ikke ønsket at kommentere den igangværende sag over for Altinget.

Ombudsmanden holder øje med bolig-borgmesteren