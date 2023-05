Kræver redegørelse i Moderaterne-profils TukTuk-sag

Danmarksdemokraterne vil have redegørelse om Gadejuristen, som Moderaternes Nanna W. Gotfredsen stod i spidsen for

Efter historier om mulig brug af offentlige midler til private formål i Gadejuristen, som Moderaternes Nanna W. Gotfredsen er stifter og tidligere daglig leder af, vil Danmarksdemokraterne nu have en redegørelse.

Det fortæller partiets politiske ordfører Susie Jensen, der har sendt følgende spørgsmål til social- og ældreminister Astrid Krag:

- Vil socialministeren på baggrund af Radio4's afdækning af økonomien hos Gadejuristen under Nanna W. Gotfredsens ledelse tage initiativ til at indhente en redegørelse, der skal sikre, at offentlige støttemidler til organisationen ikke er brugt forkert?

Til Ekstra Bladet siger Susie Jessen:

- Der må findes noget hoved og hale i, hvad der er foregået. Når det er offentlige mider, så er det vigtigt, at de er blevet brugt ordentligt.

TukTuk og campingvogn

I de seneste dage er det kommet frem, at Nanna W. Gotfredsen som daglig leder af Gadejuristen i 2020 købte en TukTuk for omkring 90.000 kroner på foreningens regning.

Den skulle være brugt på blandt andet Folkemødet og i organisationens arbejde i København. Men Folkemødet blev i flere år aflyst og TukTUk'en stod herefter frem til efteråret 2022 hos Nanna W. Gotfredsens daværende kæreste, hvor den også kunne bruges privat.

Der har også været anmærkninger på kontrollen af Gadejuristens brug af midler fra revisionen og ud over TukTuk'en var også en af foreningens to campingvogne - der skulle bruges af udsatte - pludseligt placeret på Bornholm.

Hvor altså Nanna W. Gotfredsen ofte opholdt.

Kaos i Gadejuristen

Nanna W. Gotfredsen har i flere dage ikke villet svare på spørgsmål om købet af TukTuk'en og foreningens økonomi under hende. Tirsdag aften gik hun dog på Facebook. Her skriver hun, at TukTuk'en rigtigt nok blev indkøbt til brug på Folkemødet.

- De indsigelser, der nu lyder fra nogle tidligere medarbejdere mod denne opgradering fra ladcykel til ladknallert, lød ikke dengang over dette køb, som i øvrigt er gjort for midler, som jeg i vid udstrækning selv har rejst, skriver hun og skriver videre:

- Senere vil I måske høre om bilag og bilagshåndtering. I forhold til spørgsmål om konkret bilagshåndtering, kan jeg ikke være helt så behjælpelig, eftersom jeg ikke selv har siddet med den opgave.

Hun skriver yderligere, at en af årsagerne til, at TukTuk'en blev på Bornholm var, at der var kaos i Gadejuristen.

Og det var der. I 2021 krævede hovedparten af de ansatte under Nanna W. Gotfredsen, at hun blev sendt på orlov og fik træning i ledelse. Hvilket skete.

Konflikten stoppede dog ikke, og i sommeren 2021 valgte alle ansatte at opsige deres job i protest over bestyrelsens ageren og Nanna W. Gotfredsen ledelse.

Det kastede organisationen ud i en dyb krise.