Kræver sms-svar fra Bramsen og Hækkerup

Et flertal i Folketingets granskningsudvalg vil have justitsminister Nick Hækkerup (S) og forsvarsminister Trine Bramsen (S) i lukket samråd.

Her skal de forklare, hvad politiet egentlig har gjort for at genskabe statsministerens sms'er.

- Nu har der været rejst tvivl om opdraget til politiet, så nu starter udvalget med at tage et møde med justitsministeren og forsvarsministeren, siger socialdemokratiets politiske ordfører, Jeppe Bruus.

- Den tvivl må vi have ryddet af vejen, siger han.

Inden mødet havde Konservative og Venstre krævet FE og private eksperter i aktion, men det skridt er foreløbig udskudt.

Hvad har de gjort?

Jeppe Bruus forklarer, at de to ministre skal kaste lys over, hvorvidt politiet havde 'sat de bedste folk på sagen'.

Venstres Karsten Lauritzen siger:

- Vi er nogle partier, som synes, at regeringen ikke har gjort nok for at genskabe de sms'er.

- Nu er vi enige om at indkalde forsvars- og justitsministeren til et hurtigt samråd, så vi kan spørge, hvad har de gjort?

Venstre-manden erkender, at han ikke kom igennem med sit forslag.

- Når der ikke var flertal for det nogen partier ville, så har vi fundet en fornuftig vej, siger han.

Ekstra Bladet kunne i går fortælle, hvordan de Konservative og Venstre krævede yderligere indsats i sms-jagten.

Vil sende Forsvaret på sms-jagt

Politisk ordfører Jeppe Bruus (S) havde svært ved at svare på, hvorfor Mette Frederiksen ventede fra mandag til onsdag efter valget, før hun åbnede konvolutterne.

Politisk ordfører Jeppe Bruus havde svært ved at forklare ‘hvilke andre ting’, der forhindrede Mette Frederiksen i at få svar på, om det var lykkedes Politiet at genskabe hendes sms’er. Ifølge hende var hun optaget af ‘andre ting’, men hvilke?

