Kræver svar fra Pape: - Uhørt

Søren Pape Poulsen bør redegøre for, hvad der er foregået på de ture, som han har været på i Den Dominikanske Republik.

Sådan lyder det nu fra Socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund, efter Ekstra Bladet og Jyllands-Posten har beskrevet, hvordan en kærestetur til Caribien skabte diplomatisk kaos:

- Det virker helt vildt, at Søren Pape i 2018 som dansk minister tager på en privat badeferie i Caribien og så arrangerer møder med regeringen i Den Dominikanske Republik, og siden har holdt en eller anden form for kontakt. Ingen ved, hvad der foregår, og nu kan jeg forstå, at han også har holdt møder i 2021, siger han.

- Jeg forventer selvfølgelig, at Pape er så redelig, at han snart vil komme med en fyldestgørende redegørelse. Han ville have haft travlt med at forberede en masse samråd, som han skulle møde op i, hvis han stadig var minister, for den slags er helt uhørt.

- Regeringen derovre må jo synes, at det er temmelig mystisk, hvis de finder ud af, at Søren Pape bare tænker, at han har været på badeferie.

Også Enhedslisten kræver en forklaring fra Pape, lyder det fra Peder Hvelplund:

- Det letteste ville være, hvis Pape selv kan forklare, hvad der er sket, men ellers må vi jo spørge i ministerierne, hvad der er op og ned i denne sag, siger han.

- Der er jo tale om en minister, der i fritiden opretter sin egen udenrigstjeneste, og dermed er der fare for, at han plejer sine private interesse.

Papes spincirkus: Nægter interview

Søren Pape Poulsen har ad to omgange slæbt sin partner Josue Medina Vasquez Poulsen med ind på den officielle scene i Den Dominikanske Republik, men statsministerkandidaten, der igen og igen kåres til Danmarks mest troværdige, nægter at stille op til interview om sagen.

I stedet har han gennem sin spindoktor svaret følgende i en mail:

’Min bedre halvdel er fra den Dominikanske Republik, så det var en stor glæde for mig at lære landet endnu bedre at kende på en ferierejse, hvor vi fik lejlighed til at besøge mennesker, der kunne fortælle om landet. Der er ikke tale om noget officielt besøg, og det vidste dem, vi mødtes med udmærket godt. Den danske stat har naturligvis ikke betalt en krone, da det var en privat tur.’

Besøget var dog ikke mere uofficielt, end at der efterfølgende blev sendt officielle pressemeddelelser ud fra de dominikanske politikere.

Ikke nevø

I sidste uge kunne Ekstra Bladet afsløre, at Josue Medina Vasquez Poulsen ikke er nevø til den nu tidligere præsident i Den Dominikanske Republik, Danilo Medina, som Søren Pape Poulsen ellers har postuleret siden 2013.

Selv om Søren Pape Poulsen i den forbindelse kaldte historien for ’grov indblanding i mit privatliv’ ændrede han pludselig forklaring:

Ekstra Bladet har tidligere afsløret, at Søren Pape Poulsens mand, Josue Medina, ikke er nevø til Danilo Medina, som Pape ellers har fortalt, men hvor længe har han vidst, at det ikke var rigtigt? Det forsøger Ekstra Bladet at få Pape til at svare på

’Nu gør Ekstra Bladet et stort nummer ud af, at præsidenten ikke er Josues biologiske onkel. Men Ekstra Bladet glemmer bare at fortælle, at det er helt normalt i den Dominikanske Republik, at man kalder sine familiemedlemmer længere ude i stamtræet for onkler og tanter.’

’Min mand, Josue, er nemlig i familie med den tidligere præsident i Den Dominikanske Republik, og de har haft et onkel-nevø forhold igennem Josues barndom.’

Siden 24. august har Ekstra Bladet forsøgt at få svar på den påståede familiære relation. Indtil videre forgæves.