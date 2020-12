Kræver svar i borgmesters skandale-sag

Kommunaldirektøren i Fredericia Kommune skal nu svar på spørgsmål fra byrådet i sagen om kommunens salg af en luksusgrund til borgmesteren.

Venstres gruppeformand, Peder Wittendorff Tind, kræver svar på baggrund af Ekstra Bladets afsløring af borgmesterens køb af en parcelhusgrund for næsen af et lokalt ægtepar.

- Forløbet er yderst kritisabelt, og jeg har stillet nogle spørgsmål til kommunaldirektøren, som jeg kræver svar på, siger Venstres gruppeformand.

Systematisk fejl?

Borgmester Jacob Bjerregaard (S) bød nemlig mundtligt, mens andre borgere både før og umiddelbart efter skulle byde skriftligt ifølge kommunen.

Mundtlige bud er da heller ikke i overenstemmelse med reglerne om udbud - som skal i brug, når en kommune sælger parcelhusgrunde - ifølge Indenrigsministeriet.

- Jeg vil vide, om det er en systematisk fejl, som kommunen har lavet i flere år, eller er det et enkeltstående tilfælde, siger Peder Wittendorff Tind.

Kræver svar på disse spørgsmål - Hvilken praksis bruger kommunen ved salg af grunde i lyset af jeres orientering og de seneste artikler? - Har vi systematisk brugt/accepteret mundtlige såvel som skriftlige bud, og hvilket lovgrundlag er der på området?

'Særbehandling'

Borgmester Jacob Bjerregaard nød godt af det opsigtsvækkende kursskifte for bud-kriteriet i Fredericia Kommune. Det viser dokumenter, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Det mundtlige bud på en luksusgrund med havudsigt fra borgmester Jacob Bjerregaard (S) fik konsekvenser for et lokalt ægtepar.

Kommunens embedsmand tillod borgmesteren at byde mundtligt på hjørnegrunden i udstykningen og skrev efterfølgende til ægteparret, der havde udvist særdeles stor interesse for lige præcis den grund, som borgmesteren endte med at købe, at grunden var blevet solgt.

Fredericia Kommunes ageren i sagen om borgmester Jacob Bjerregaards (S) køb af grunden møder særdeles hård kritik fra to eksperter.

Ministerium: Det må man ikke Indenrigsministeriet administrerer lovgivningen om salg af kommuners ejendomme, og her er vurdering af reglerne en ganske anden, end hos Fredericia Kommune. For det første godtog Fredericia Kommune borgmesterens købstilbud - efter udbudets deadline - uden at lave en ny budrunde. Og det kan man ikke ifølge de gældende regler, oplyser Indenrigsministeriet, som udtaler sig generelt og ikke om den konkrete sag. 'Hvis der er fastsat en bindende frist for afgivelse af tilbud, kan kommunen ikke uden fornyet offentligt udbud antage andre end rettidigt indkomne tilbud', skriver Indenrigsministeriet i et svar til Ekstra Bladet. Højest mulige pris

Borgmesterens parcelhusgrund blev solgt efter et 'først til mølle-princip' ifølge kommunen, fordi budrunden var overstået. Den går dog heller ikke ifølge ministeriet. 'I det omfang der med ”udbud med først til mølle-princippet” menes, at kommunen sælger en ejendom til den, der kommer med det første købstilbud, er svaret nej, da kommunen som udgangspunkt er forpligtet til at sælge ejendommen til den højest mulige pris – markedsprisen', oplyser Indenrigsministeriet. Skal være skriftligt

For det tredje kom borgmesteren med et mundtligt bud, som fik kommunen til at oplyse borgere om, at grunden var solgt. Det må man dog heller ikke ifølge ministeriet. 'Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Dette krav gælder uanset, hvornår eller hvor ofte en ejendom har været udbudt til salg', oplyser Indenrigsministeriet. Vis mere Luk

Professor i offentlig forvaltning Kurt Klaudi Klausen slår fast, at borgmesteren har fået 'særbehandling'.

Og Venstremanden lægger da heller ikke fingre imellem, når det handler om kommunens håndtering.

- Der er begået fejl, og det er under al kritik. Vi skal overholde loven, og embedsværket har beklaget, hvilket er på sin plads, siger Peder Wittendorff Tind.

Trak sig tirsdag

Borgmesteren trak sig ud af det blå tirsdag aften, efter Ekstra Bladet gennem længere tid havde undersøgt hans grundkøb.

Men kommunen havde tidligere - over for andre dødelige - fastslået, at bud på de 37 grunde skulle være skritlige.

Det var i forbindelse med en budrunde på byggegrundene, knap en måned før borgmesteren slog til.

Her modtog kommunen kun tre bud - og man udbød efterfølgende grundene til almindeligt salg efter først til mølle-princippet, som kommunen selv formulerer det.

Det kan i sig selv være på kant med loven, fremgår det af et svar fra Indenrigsministeriet til Ekstra Bladet.

Ægteparret ønsker ikke at kommentere sagen.