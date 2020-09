Kræver undersøgelse af bolig-kup

Frederiksbergs borgmesters vilde bolig-kup, der har sikret ham mere end 11 mio. kr. skattefrit, skal kigges efter i sømmene.

Sådan lyder det fra både Enhedslisten og SF på Christiansborg, efter at Ekstra Bladet leveret en række afsløringer i sagen.

- Vi støder jævnligt ind i sager, hvor kommunalpolitikere er aktive på forskellig vis. Ombudsmanden vil være et godt bud til at kigge på det. For det skal ikke være sådan, at man vælger at sidde i forskellige politiske udvalg, fordi man kan opnå en indsigt, som kan bruges til egen vinding. Det skal være, fordi man vil gøre det bedste for ens kommune, lyder det fra formanden for Folketingets boligudvalg, Søren Egge Rasmussen (EL).

Ekstra Bladet har afsløret, hvordan borgmester Simon Aggesen fik fingrene i en kæmpe lejlighed på Frederiksberg Allé uden om ejendomsmægler og til langt under markedsprisen.

Forinden skulle Aggesen lokke den hidtidige beboer, den navnkundige Marcel de Sade, til at fraflytte. Dette skete bl.a. ved at betale ham over 100.000 kroner i 'flyttepenge'.

Efter at Aggesen overtog den 460 kvadratmeter store lejlighed, opdelte han den i to. Først solgte han den ene lejlighed med stor fortjeneste - dernæst flyttede han adresse til den anden, som ligeledes blev afhændet med en stor skattefri gevinst.

Video: Mikkel Cramon

Banede vejen

Forinden havde den 33-årige konservative borgmester i sin egenskab af byrådspolitiker selv været med til at bane vejen for lukrative opdelinger af de enorme pragtlejligheder i den ejerforening, hvor han senere brugte samme finte og bliver boligmillionær på lyntid.

Borgmesteren overtog lejligheden, efter han hjalp Marquis Marcel De Sade, der boede i den, med at finde en anden lejlighed. Video: Stine Tidsvilde, Maya Tekeli

Egne interesser

På baggrund af dette forløb mener SF's boligordfører på Christiansborg, Halime Oguz, også, at det vil være en oplagt sag for Ombudsmanden at se nærmere på.

- Det kan se ud, som om der er tale om inhabilitet, og at han har plejet egne økonomiske interesser, så det vil give rigtig god mening, hvis Ombudsmanden kigger på denne sag, siger hun.