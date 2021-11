'Kramme-Mette': Jeg bryder ingen regler

- Jeg bestræber mig på at følge reglerne, lyder det fra Mette Frederiksen, efter at hun har lagt billeder på Facebook, hvor hun krammer og står tæt med borgere i Ballerup

Statsminister Mette Frederiksen (S) holdt mandag aften pressemøde, hvor hun varslede, at coronavirus igen skal kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.

Smitten stiger nemlig hurtigere end forventet, og antallet af smittede og indlagte er højere end samme tid sidste år, lød det.

Men hvordan hænger denne lettere dystre udmelding sammen med, at statsministeren - i forbindelse med kommunal-valgkampen - for kun to dage siden selv var på noget af en krammeturné gennem Ballerup?

Det spørgsmål stillede Ekstra Bladets politiske analytiker Joachim B. Olsen på pressemødet.

- Synes du, at den adfærd er i overensstemmelse med det alvorlige budskab, du kommer med i dag?

- Det er i hvert fald en adfærd, der er i overensstemmelse med reglerne, og jeg bestræber mig på at følge reglerne, også når de skifter karakter, svarede Mette Frederiksen.

Hun understregede, at det altså ikke er i strid med anbefalingerne, når færdigvaccinerede krammer og giver hånd.

- Hvis reglerne ændrer sig, så følger jeg dem.

Kramme-fotos på Facebook

På Mette Frederiksens Facebook-profil kan man på flere billeder se, hvordan hun på sit besøg i byen krammede og stod tæt med borgerne i Ballerup.

Kommunen er ellers et af de steder, hvor smitten er særligt høj.

Adspurgt, hvad statsministeren tænker om signalværdien i at uddele kram på steder med megen smitte, svarer hun:

- Jeg synes, det vigtige i den her sammenhæng er, at alle gør alt, hvad vi kan, for at blive vaccineret og overholde reglerne.

- Jeg har ikke på noget tidspunkt anbefalet, at nogen lægger til reglerne. Så synes jeg, at det først bliver for uigennemskueligt.

Her kan du se nogle af billederne fra Ballerup

På pressemødet mandag aften blev det meldt ud, at regeringen ønsker, at coronapas skal genindføres, og at corona igen skal kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.

